MAPA: Chorvatsko zůstává na seznamu bezpečných zemí, počet potvrzených případů tam ale roste

Chorvatsko patří k nejoblíbenějším dovolenkovým destinacím statisíců Čechů. Od konce dubna tam počet potvrzených případů koronaviru rostl v řádech jednotek. Na konci června se ale situace začala měnit a denní nárůst případů se v současnosti drží okolo stovky. I tak Chorvatsko zůstává na českém seznamu bezpečných zemí. „Oblasti, kam směřují čeští turisté, nevykazují větší problémy," vysvětluje to ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Praha 13:48 18. července 2020

Počet aktivních případů koronaviru v Chorvatsku (k 17. červenci 2020) | Zdroj: koronavirus.hr

„Lokální centra nákazy jsou především ve vnitrozemí, nikoli v přímořských částech,“ přibližuje pro Radiožurnál šéf české diplomacie. Chorvatská turistická centra, kam Češi většinou míří, jsou podle něj bezpečná.

Vládní portál Koronavirus.hr ale jako jednu z oblastí s nejvyšším počtem případů uvádí i přímořskou Splitsko-dalmatskou župu, která je oblíbenou turistickou destinací Čechů. Dosud se tam nakazilo 695 lidí a aktuálně oblast hlásí 96 případů.

Epidemiolog Rastislav Maďar upozorňuje, že Split je metropole a je potřeba porovnávat jiná než absolutní čísla. „Dá se doporučit, aby se lidé vyhýbali zalidněným prostorům a postiženým oblastem. Je to hodně o chování lidí a o podmínkách, které v zemi mají,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Padesát aktivních případů je i v dalším turistickém centru - v Zadarské župě - a 36 v Dubrovnicko-neretvanské oblasti.

Importy z ciziny

Minulý týden patřilo Chorvatsko mezi šest evropských zemí s největším růstem počtu nakažených. O víkendu nemocných přibývalo pomaleji, ve středu ale úřady ohlásily 126 nových výskytů, ve čtvrtek pak 86. Celkem je podle serveru v zemi momentálně 4039 nemocných.

Prudký nárůst v Chorvatsku podle Maďara způsobily hlavně importy z ciziny. Není to přitom jen o zahraničních turistech, ale i o tom, že se vzájemně navštěvují příbuzní.

„Jsou tam velmi četné rodinné návštěvy příbuzných z bývalé Jugoslávie. Je to něco, co oni ani nepovažují za zahraniční návštěvu a situaci to zhoršuje. Stejně jako se na zhoršení situace v Moravskoslezském kraji podepisují pendleři,“ srovnává epidemiolog.

Od minulého týdne umožňuje Chorvatsko vstup do země i Američanům. Spojené státy přitom nejsou na unijním seznamu zemí s příznivou epidemiologickou situací.

„V tomto by měla postupovat celá Evropská unie stejně. Myslím si, že to povolení není úplně šťastné. Zřejmě tam byly i jiné tlaky než odborné, protože kdyby to bylo jen na chorvatských kolezích, tak s tím jen tak lehce nesouhlasí,“ míní Maďar.

300 hovorů denně

Chorvatští epidemiologové už kvůli zhoršující se situaci aktualizovali koronavirová opatření. Povinnost nosit roušky nově platí kromě obchodů a restaurací i ve firmách nebo státních institucích.

Zároveň si stěžují, že jich je nedostatek. Celkem má země 120 epidemiologů, v některých regionech ale fungují pouze ve dvou. Na televizních obrazovkách navíc nonstop běží jejich telefonní čísla.

„Pracuji 24 hodin denně. Kdykoli si někdo vzpomene, může mi zavolat. Kvůli tomu mám i 300 hovorů denně a polovina z nich je zbytečná,“ svěřil se serveru Vecernji epidemiolog a ředitel Institutu veřejného zdraví Miroslav Venus.

Přes milion turistů

Opatření ale podle vlády zatím fungují. Ministr vnitra Bazor Bozinovic pro server Croatia Week uvedl, že podle urychlených kontrol dodržuje příslušná opatření až 97 procent občanů, zaměstnavatelů a organizátorů akcí. Prázdniny v Chorvatsku podle něj aktuálně tráví 492 tisíc lidí, 85 procent z toho tvoří zahraniční turisté.

„Během druhé poloviny července a zejména v srpnu očekáváme, že počet hostů v chorvatských destinacích bude i nadále růst,“ řekl serveru ředitel chorvatského turistického sdružení Kristjan Staničić.

Od začátku července zemi podle serveru navštívil více než milion turistů, což je ale zhruba o polovinu méně, než během stejného období v loňském roce. Nejvíce cestovatelů přijíždí z Německa, ze Slovinska a z Česka.