Náměstek Smolek k cestování: Covid pas pro celou Evropu bude platit až od prvního července

Evropská unie spěchá na zavedení covid pasů, které by usnadňovaly cesty přes hranice. Unie by také do poloviny června měla změnit současná doporučení k omezením přeshraničních cest, shodli se na tom lídři členských zemí EU. Velká část unijních zemí navíc postupně uvolňuje protiepidemická opatření. Jak jsme na tom se zavedením covid pasů my? Hostem vysílání Radiožurnálu byl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Rozhovor Praha/Brusel 21:33 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek | Zdroj: Úřad vlády ČR

Je už teď jasné, co všechno by měl covid pas obsahovat a o čem by měl informovat?

Ano, na 99,9 procent je to jasné. Dohoda byla učiněna již minulý týden v rámci shody mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou. Byť toto ještě není poslední formální krok, kterým také není výzva Evropské rady, aby unijní legislátoři dokončili legislativní proces. To už teď považuji za formalitu, stěžejním bylo nastavení věcných parametrů v rámci shody mezi zástupci Evropské rady a Evropského parlamentu minulý týden. Teď už jsou však parametry v zásadě zcela jasné.

Evropská unie se dohodla na covidových pasech, mají začít platit od 1. července Číst článek

Jaké budou nejbližší kroky? Je ještě něco, na čem to ještě v tuto chvíli vázne?

Teď už musí být jen formálně dokončen proces. Lidově řečeno, rada ten návrh musí odmávnout. To samé musí udělat i parlament, což čekám v rámci několika dnů či týdnů. Možná příští týden. Aby to nařízení, které zavádí unijní covid pas, mohlo nabýt účinnosti 1. července.

Bude mít na vydání certifikátu nějaký vliv to, že česká sněmovna odmítla zrychleně projednat vládní novelu o vydávání certifikátu o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze? Nebo tu mluvíme o dvou různých věcech?

Mluvíme o té samé věci, ale moje odpověď na vaši otázku je: „Ne, žádný vliv to mít nebude.“ Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která je v českém parlamentu, směřuje dovnitř a je to v zásadě právní základ pro sběr dat do systému, který dnes už funguje na základě mimořádných opatření, byť to není ideální právní základ, když si nalijeme čistého vína. Ale to, co se odehraje na úrovni Evropské unie, bude přímo aplikovatelný akt.

Covid pas bude 1. července účinný, když ho budeme schopni technicky naplnit, což schopni budeme, protože technická stránka je dokončovaná. Češi budou moci jezdit do zahraničí i s covid pasem, který jednoduše získají buď vlastní cestou přes internet, přes Check POINT nebo alternativně přes svého praktického lékaře. A cizinci budou moci s covid pasem jezdit sem. Je to ta samá věc, ale česká legislativa míří dovnitř na sběr, uchovávání a nakládání s daty, kdežto unijní legislativa míří na samotný formát těch tří důkazů.

‚Jen pár kliků‘

Vláda už nechce zavírat provozy, řekl Havlíček. Pomoci má očkování i covid pas Číst článek

Teď úplně jednoduše: kam a kdy si mohu pro covid pas – třeba alespoň v papírové formě – přijít?

Do konce května by měla být hotová aplikace na adrese ocko.uzis.cz tak, aby mohla být obohacena o QR kód, který potom budete moci buď v online podobě ukázat, když budete mít v dané situaci v mobilu internet, anebo si kód naskenovat, abyste ho potom mohla ukazovat. Od června by to již mohlo být možné, ale to neznamená, že vám to budou všude uznávat.

Jak se o tom bavíme, tak samotný covid pas pro celou Evropu bude platit až od 1. července. V průběhu června by měl NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie) udělat aplikaci do chytrých telefonů, do které potom bude jednoduché si QR kód uložit. To už je ale v zásadě technická nadstavba, už na konci května by mělo být možné si QR kód stáhnout, uložit či vytisknout. Sám jsem to zkoušel, protože už jsem po první dávce očkování. Je to několik málo kliků, kdy zadáte občanský průkaz, rodné číslo a přijde vám na mobil ověřovací SMSka. S tím kódem se přihlásíte a uvidíte tam své základní údaje a své údaje o očkování.

A co když budete po druhé dávce očkování. Musíte si ho znovu stáhnout, nebo se to bude automaticky obnovovat?

V ten moment, kdy potřebujete covid pas pro cestování, tak si ho můžete jednoduše kdykoliv znovu vygenerovat. Zkoušel jsem to několikrát a funguje to velmi dobře.

Negativní test, rozestupy, pro očkované certifikát. Co je potřeba pro návštěvu otevřených provozoven? Číst článek

Epidemická situace v Česku se teď lepší. Mění se průběžně i podmínky, za kterých mohou Češi cestovat do ciziny? Jak často se to teď vyhodnocuje a jste s některými státy v jednání?

To jsou dvě rozdílné věci. Jedna věc je pravidelný semafor, který se pravidelně na základě evropských údajů aktualizuje každý pátek s účinností od pondělí. Teď jsem napočítal už jen dva unijní státy v tmavě červené barvě, všechny ostatní členské státy plus Norsko, Island a tak dále jsou už v červené nebo v oranžové barvě, jako je například Rumunsko nebo Malta či Kanárské a Baleárské ostrovy.

Teď se ale snažíme se členskými státy vyjednávat, abychom si do té doby, než bude covid pas, umožňovali uznávání zatím papírových certifikátů o očkování pro účely cestování.

Zda to ta daná země uznává, se dozvíme kde? Na vašich stránkách?

Přesně tak, na našich webových stránkách.