Nebezpečí k dobrodružství patří, můj tým je naštěstí dost sebevražedný, říká Dan Přibáň

„Co zásadního jsem si za těch deset let uvědomil a pochopil, že ty věci realizovat jdou. To připuštění si toho, že to je možné, je hodně důležité. Spoustu věcí člověk nedělá jen proto, že neví, že je může dělat a že vypnutí toho bloku - nebo je to pojistka, to vypnutí ve své hlavě je hrozně důležité a je to to nejdůležitější, co má,“ říká cestovatel, dokumentarista, režisér a novinář Dan Přibáň, host Osobnosti Plus. Praha 19:55 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Náčelník cestovatelských projektů, které nesou hromadný název Transtrabant, chtěl překonat cestováním trabantem v náročných terénech a na dlouhých cestách předsudky, že by to nebylo možné a stále pokračuje v nových projektech.

Novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň se narodil 7. ledna 1976 v Praze. Od roku 2002 do roku 2008 působil jako redaktor portálu iDNES.cz a časopisu ABC. V letech 2008 až 2009 byl šéfredaktorem populárně-vědeckého časopisu VTM Science. V současné době působí jako nezávislý novinář a věnuje se zejména výpravám po exotických zemích. Je náčelníkem cestovatelských projektů, které nesou hromadný název Transtrabant.

Byrokracii nepůjdeme vstříc

„Vjezd do Bangkoku dnes vyjde na tisíc dolarů na auto, na týden. A kdybychom byli týden v Thajsku a týden v Myanmaru, vyšlo by to na deset tisíc dolarů. A nám je hrozně hloupé vydat peníze od lidí za thajské byrokraty. Takže jsme se nakonec rozhodli, že nebudeme mrhat těmi penězi, které nám dají naši fanoušci a nebo sponzoři, a vystartujeme z jižní Indie, pojedeme Indií na sever do Nepálu, potom bychom rádi projeli Kašmír, do Pákistánu, do Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, tam je nádherná Pamír highway, odtud už do Uzbekistánu a tam je město Samarkand. A to byl nejvýchodnější bod té naší úplně první výpravy.

Pokud se nám podaří přijet do Samarkandu z východu, tak po deseti letech experimentů v tom městě objedeme Trabantem svět, byť na etapy,“ rozvádí úvahy nad novým projektem a své cestovatelské poznatky Přibáň, který v trabantu se svým týmem projíždí napříč kontinenty.