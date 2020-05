Za hranice podle ,semaforu‘: Španělsko a Itálie mají červenou, myšlenka mini Schengenu padá

Evropské země začínají postupně otevírat své hranice, kolem cest do zahraničí však stále panuje hodně nejasností. Kam se letos bude jezdit na dovolenou a s jakými omezeními je třeba počítat? Někteří Češi také řeší spor se zaměstnavateli, kteří hrozí, že dovolenou letos v létě svým zaměstnancům neschválí. Mají na to právo a jak v takovém případě postupovat? Těmto tématům se věnoval speciál Radiožurnálu. Praha 17:02 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít dovolená u moře | Foto: Jan Rosenauer

Ministerstvo zahraničí pokračuje v intenzivních jednáních s okolními státy o termínu otevření společných hranic. „Teď všechno nasvědčuje tomu, že k otevření hranic s Rakouskem a Německem by mělo dojít 15. června. Slovenská vláda rozhodla, že ponechá hranice uzavřené až do 26. června,“ upřesňuje náměstek ministra zahraničí Martin Smolek s tím, že myšlenka takzvaného mini Schengenu kvůli tomu padá.

„Otevření hranic s Rakouskem a Německem má návaznost na takzvané sousedy sousedů, konkrétně Slovinsko, Švýcarsko, Francii, Belgii a Dánsko. Tento faktor je nyní velmi zvažován epidemiologickou skupinou na ministerstvu zdravotnictví,“ vysvětluje Smolek. „Jakmile totiž zrušíte hranice, je testování v zásadě nekontrolovatelné, dodává.

„Přeshraniční pohyb osob je největší časovanou bombou,“ vysvětluje opatrnost epidemiologů další z hostů Speciálu Radiožurnálu Rastislav Maďar. „Nejde o to, že by se Češi nakazili od Rakušanů, ale jde o to, koho tam mohou potkat. Obecně je větší riziko nákaza našich lidí za hranicemi a jejich návrat domů.“

Do Řecka bez testu od 15. června

Bez testů se dostanete přes Rakousko a Slovinsko až do Chorvatska, pokud máte s sebou rezervaci ubytování, potvrzuje informace z minulého týdne Martin Samek. Bez komplikací by měla být i cesta zpět. „Jediným omezením, pominu-li omezení na místě, tedy rozestupy na pláži, by měl být test nebo karanténa po návratu do České republiky.“

Od 15. června budou moct čeští turisté bez testu cestovat také do Řecka. Prvních 14 dní budou lety pouze do Athén, od 1. července by měly být umožněny i přímé lety na řecké ostrovy.

Španělsko a Itálie mají stále červenou

Otevření hranic s sebou nese i riziko zavlečení nového zdroje nákazy. To by měl podle Martina Smolka řešit „semafor“ ministerstva zdravotnictví. „Osoby z červených států nebudou moct vstoupit za účelem turismu na území České republiky a ani my nebudeme doporučovat, aby lidé do těchto zemí vyjížděli,“ vysvětluje náměstek ministra.

Dnes se to týká všech třetích zemí, protože do poloviny června je uzavřen schengenský prostor. Není přitom vyloučené, že se toto opatření ještě prodlouží. „Osobně počítám spíš s termínem 15. 7.,“ dodává Smolek. Až po otevření Schengenu bude možné přijímat turisty z epidemiologicky nerizikových třetích zemí a zároveň umožnit obyvatelům Česka, aby do nich vycestovali.

Červenou barvu na „semaforu“ ministerstva zdravotnictví by v rámci Evropy momentálně dostalo minimálně Španělsko a Itálie.

Za hranice nepojedeme, tvrdí většina Čechů

Češi se podle nedávného průzkumu chystají trávit dovolenou spíš doma než za hranicemi. Obavy a nejistota je pochopitelná, říká k výsledkům průzkumu analytik KMPG Radek Chaloupka.

Jednak je zatím k dispozici málo relevantních informací, na jejichž základě se mohou rozhodovat, druhým faktorem je pokles příjmů v důsledku karantény. Svoji roli hraje i omezení v letecké dopravě. Pokud se podmínky změní k lepšímu, je možné, že se zájem Čechů vycestovat o něco zvýší, spekuluje.

Ubytovací kapacity v Česku by měly zvýšený zájem Čechů pokrýt, budou se ale muset přizpůsobit domácí klientele, a to především svojí cenovou politikou, konstatuje Chaloupka. Některé destinace byly ale plné už v uplynulých letech, a proto nelze očekávat, že by se do nich letos vešli ještě další návštěvníci.

O dovolené rozhoduje zaměstnavatel

Opatření v souvislosti s nouzovým stavem pro mnohé firmy znamenala nutnost přerušení provozu. Teď se někteří jejich zaměstnanci obávají, že jim zaměstnavatelé nebudou chtít schválit letní dovolenou, aby firma dohnala ztráty z jara.

Je to na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Určení dovolené je ale podle zákoníku práce na zaměstnavateli, konstatuje odbornice na pracovní právo Veronika Patáková.

