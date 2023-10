Na počest kluků, kteří se stali legendami. Cestovatelé opakují výpravu Zikmunda a Hanzelky

Mladý dobrodruh Tomáš Vaňourek v roce 2020 představil Miroslavu Zikmundovi projekt Expedice Z101. Jeho cílem je zopakovat a také rozšířit výpravu legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou. České Budějovice 22:30 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovatelé Linda Piknerová a Tomáš Vaňourek na startu Expedice Z101 | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Po stopách Zikmunda a Hanzelky jsme doputovali až do Nairobi, ale museli jsme uhnout z trasy v Etiopii. Kluci jeli dál přes Somálsko, ale tam nás nepustili, nemohli jsme ani do Eritrey, a tak jsme do Keni přijeli horní trasou, zatímco kluci trasou jižní,“ popisuje Tomáš Vaňourek první část africké expedice.

Vydal se na ni s parťačkou Lindou Piknerovou. Jejich trasy se rozdělily v Keni.

„Kluci v roce 1947 museli pokračovat dál na jih, zatímco my jsme měli možnost podívat se hlouběji do srdce Afriky. Bylo to už v době, kdy pan Zikmund nebyl mezi námi, ale my jsme to považovali za svou povinnost, dostát tomu, do čeho jsme se pustili. A nakonec i nejbližší okruh přátel pana Zikmunda říkal, že kluci by to tehdy tak udělali, kdyby mohli,“ dodává.

Zemědělského inženýra Tomáše Vaňourka a politoložku Lindu Piknerovou veze černý kontinentem terénní vůz pojmenovaný po Jiřím Hanzelkovi George.

Na počest

„Všechno, co děláme, je vlastně na jejich počest. A jsem moc rád, že to lidé cítí. Pana Hanzelku jsem osobně nezažil. První setkání s ním bylo v jižních Čechách na hřbitově v Třeboni, kam jsem se mu přišel pomyslně představit,“ říká Vaňourek.

S Miroslavem Zikmundem ale plán cesty konzultoval a je za to vděčný. „Je to už 75 let starý příběh, ale my se snažíme, aby byl pořád aktuální,“ připomíná.

O Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi mluví Tomáš Vaňourek většinou jako o klucích. Když se dnes již slavní muži vydali na cestu, bylo jim 28 let.

„Abychom byli připraveni a mohli se na cestu vydat, museli jsme ve Zlíně a v Otrokovicích prostudovat celý jejich archiv. Kluci si psali deníky, je tam i osobní korespondence. Dokumenty jsme zdigitalizovali a vezeme si je s sebou Afrikou,“ líčí.

„Vždycky, když se konfrontujeme s nějakým tématem, tak se prostřednictvím dobových svědectví díváme do minulosti a porovnáváme to se současností. Tím pádem věříme v jakousi relevanci našeho výzkumu,“ vysvětluje Tomáš Vaňourek, proč s sebou vozí zápisky svých předchůdců.

Zásadním efektem je ale mezigenerační porozumění, jakýsi kontakt skrze časové okno.

„Dostáváme se do života dvou kluků, a ne legend Hanzelky a Zikmunda. A stává se, že sedíme někde v deštném pralese, koukáme dolů do údolí a máme pocit, jako by seděli vedle nás. A máme chuť říct: Hele, Jirko, ono je to opravdu takové, jaký jsme si to představovali,“ usmívá se Tomáš Vaňourek.

„Je to hrozně úzký a přátelsky vztah,“ pokračuje, „i když s chlapy, kteří už tady nejsou. Říká se, že to byli legendární cestovatelé, ale pro mě osobně to byli dva ohromně zapálení a odhodlaní, pracovití kluci. Tím dokázali zlomit celý systém, se kterým se náš národ pral dvacet let temnoty,“ uzavírá.

Tomáš Vaňourek | Foto: Judita Šímová | Zdroj: Český rozhlas