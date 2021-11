Island zve ve videu k návštěvě země. Zábavnou formou paroduje Zuckerbergera

Island zveřejnil nové video, které je součástí marketingové kampaně na podporu cestovního ruchu nazvané Inspired by Iceland. Tvůrci videa se inspirovali u Marka Zuckerberga a jeho říjnového oznámení změny názvu firmy Facebook na Meta, uvedl server CNBC. Reykjavík 10:43 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zuckerberg oznámil změnu názvu také na videu, kde vychválil takzvaný metaverzum, virtuální svět, který má být nástupcem mobilního internetu. Charakteristickou vlastností metaverza je podle Zuckerberga „pocit přítomnosti, jako byste tam byli s ostatními lidmi“.

Islandské turistické úřady se však domnívají, že mohou nabídnout něco lepšího. V novém videu vystupuje člověk podobný Zuckerbergovi - podobný sestřih, minimalistické oblečení a gesta rukou - a představuje divákům Islandverzum, místo obohacené skutečnou realitou bez směšně vypadajících sluchátek.

„Dnes chci mluvit o revolučním přístupu, o tom, jak propojit náš svět - aniž by to bylo super divné,“ říká mluvčí do kamery. Video opěvuje naprosto strhující zážitky na Islandu, jako skutečné skály, skutečné lidi a oblohu, kterou je možné vidět na vlastní oči.

V parodii pokračují i tištěné materiály zaslané novinářům. Vysvětlují, že Islandverzum byl vytvořen po milionech let vývoje a že uživatelé mohou prozkoumávat a směrovat své cesty do mnoha různých vrstev podmanivé reality, stačí jen ho navštívit.

‚Olympijský trolling‘

A pozadu nezůstávají ani úředníci. „Na tvorbě Islandverza se podíleli odborníci z vlády, průmyslu, přírody a akademie a také několik sopek,“ uvedla v tiskové zprávě šéfka Visit Iceland Sigrídur Dögg Gudmundsdóttirová.

Reakce na video na internetu jsou veskrze pozitivní. Lidé zde chválí „trolling na olympijské úrovni“ a mnozí vyjádřili zájem zemi navštívit.

Není to poprvé, kdy Island vsadil na humor, aby přitáhl pozornost k zemi. Jiná videa Inspired by Iceland využívají komediální prvky vysvětlující proč nejezdit na Island v džínách nebo v botách na vysokém podpatku. Video z roku 2017 nazvané Nejtěžší karaoke píseň na světě má na youtube téměř 14,5 milionu zhlédnutí.