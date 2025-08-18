Cestování je i o jídle. Pro mě je srdcovkou žába na suché pánvi, říká šéf CzechTourismu
Vystudoval sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a už během studií vstoupil do cestovního ruchu. V roce 2013 založil zahraniční zastoupení CzechTourismu v Šanghaji. „Turisty do Česka lákají památky, hory i lázně, ale bohužel i klišé, jako je levné pivo,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller. O gastroturistice mluví v pravidelném pořadu Host Radiožurnálu.
Kdo má letos ze zahraničních turistů o Českou republiku největší zájem?
Jsou to především okolní země – Německo, Polsko, Slovensko. Ze vzdálenějších to pak bývá Itálie a z těch ještě vzdálenějších Velká Británie a Spojené státy.
00:00 / 00:00
Nejvíc mě rozčiluje klišé o tom, že se u nás hodně a levně pije. Na nás je, abychom vyprávěli návazný příběh o tom, jaká je historie naší pivní kultury, vysvětluje ředitel CzechTourismu František Reismüller
A proč sem turisté jezdí?
Česko je všeobecně vyhlášené především svým kulturním a historickým dědictvím. Největším lákadlem jsou české hrady, zámky a obecně velké množství památek UNESCO. Poláci hodně rádi jezdí v rámci přeshraničních výletů do českých hor, Němci rádi objevují české lázně. Čím dál více se ale projevují určitá klišé, která turisté mají s Českem spojená.
Jaká klišé vás dokážou rozčílit? Která nemáte rád?
Levné pivo. Říkám to ale s plným vědomím toho, že pivo je velice zásadní produkt, na který se vyplatí do Česka lákat. Ale je špatné, pokud se to zjednodušuje pouze na to, že Česko je země, kde se hodně pije a je to levné. Na druhé straně jedním dechem dodávám, že tento aspekt Česka nikdy nikdo, obzvlášť co se týče státu nebo nějakých samospráv, nepropagoval. Trh si ho našel sám, a o to hůř se s tím bojuje.
Na nás je, abychom vyprávěli další návazný příběh o tom, jak tady máme spoustu zajímavých minipivovarů, jak se pivní kultura vyvíjí, jak historicky naše pivo zná celý svět právě proto, že jsme ho v Plzni v roce 1842 vymysleli. To jsou příběhy, které musíme vyprávět tak, abychom se trošku odklonili od tohoto klišé.
Cestování za kulinářskými zážitky, za vínem, za pivem se ukazuje dlouhodobě jako celosvětový trend. Táhne gastroturistika turisty i k nám?
Táhne čím dál tím více. Všeobecně gastrosegment se v Česku v posledních letech hodně rozvíjí. My v CzechTourismu už v současné době s tématem gastra jako s něčím samostatným intenzivně pracujeme. Jídlo samozřejmě v cestovním ruchu hraje vždycky nějakou roli. Vždycky je to doplněk. Kamkoli jedete, chcete ochutnat místní potraviny, nějaké jídlo, ale ne vždycky je to primární motivací k cestě.
Bezmasý tatarák. ‚Má obrovský úspěch, pohanku jsme si přivezli,‘ říká kuchař, který na Expu vaří ‚postaru‘
Číst článek
I u mě hraje jídlo při cestování obrovskou roli. Pokaždé když se vracím do Číny, přemýšlím nad tím, co si tam dám.
A co je to nejčastěji?
Jedno z mých nejoblíbenějších jídel je žába na suché pánvi. Jsou to žabí stehýnka udělaná se zeleninou, s lotosovým kořenem a se spoustou pálivého koření. Je to strašně dobré. Opravdu to miluju, a vždycky se snažím si to v Číně dát.
Český gastroturismus
Kam by se v České republice mohlo jezdit za gastroturistikou?
Gastropotenciál mají všechny kraje. Všude po Česku najdete místa, kde se zajímavě najíte, navíc ještě často v historickém a kulturním kontextu. Gastro ale nejsou jen jídla, ale i nápoje, takže třeba na jižní Moravu lidé jezdí za vinařským zážitkem, do Plzně se zase jedou podívat do pivovaru, jak se tam vaří spodně kvašené pivo. Tento typ zážitku ale naleznete všude, na severu, na jihu, na západě i na východě Čech.
A co nabízí lidem český venkov?
Český venkov má obrovský potenciál, se kterým také dlouhé roky pracujeme. Zaměřujeme se především na domácí cestovatele, byť se snažíme tento element přeložit i do zahraničí. Soustředíme se na různé formy venkovské turistiky či agroturismu.
V našich podmínkách je ale agroturismus přece jenom něco trošku jiného než v nejvýznamnějších zemích, které se tímto typem cestovního ruchu zabývají, jako je Itálie, Francie, popřípadě Rakousko. U nás je to spíše venkovská turistika, kde si můžou lidé užít farmu nebo ježdění na koni.
Klasický vypravěč mi přišel málo šílený, říká režisér Remo. Film Raději zešílet v divočině vypráví kráva
Číst článek
Snahou CzechTourismu je zajistit, aby cestovní ruch přispíval k rozvoji celého Česka, tedy nejenom k růstu ekonomiky, ale také ke kvalitě života místních obyvatel. Jak turismus pomáhá místním obyvatelům?
Ekonomicky. Každý turista, který přijede do nějakého místa, tak tam velice pravděpodobně utratí nějaké peníze, nají se tam, ubytuje se tam a podobně. CzechTourism jako příspěvková organizace zaměřená především na propagaci Česka samozřejmě nemá úplně mandát k tomu, aby ovlivňovala rozvoj infrastruktury nebo snad určovala nějaká pravidla, ale právě třeba prostřednictvím vzdělávacích programů se snažíme motivovat obce, aby vybíraly turistické poplatky. V současné době vybírá v Česku poplatky pouze třetina obcí.
Bohužel u nás neexistuje zákon o cestovním ruchu, takže peníze, které se na těchto poplatcích vyberou, jdou sice přímo do rozpočtu obcí, nikde ale není určeno, že by měly být znovu využity na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
V jiných zemích to mají uchopené sofistikovaněji a prostředky jsou využívány koordinovaněji. V každém případě ale, pokud se poplatek z pobytu vybere, je to pro místní obyvatele benefit. Obec za to může postavit třeba silnici nebo dětské hřiště...
Ve volném čase se František Reismüller věnuje překladům beletrie z čínštiny do češtiny. Co aktuálně on sám čte? A proč je podle něj tak důležitý tzv. destinační management? Poslechněte si celý rozhovor.