Nikde nic, a přesto legendární! Kdo nebyl v nádražní knajpě na Jedlové, jako by nebyl

Daniela Pilařová si v horkém dni na Stezce Českem udělala pauzu na místě, které bývá hodně vytížené, přestože se k němu nedá dojet autem. Jen vlakem, pěšky nebo na kole. Na nádraží v Jedlové mají totiž legendární hospodu, kde to žije. A nejen proto, že tu opravdu dobře vaří. Reportáž Radiožurnálu Jedlová 0:10 22. července 2022

„Co to vzal pan Hrdlička, který dělal výpravčího asi dvacet let v Rumburku, začalo to žít trošku svým životem. Hodně se o tom vypráví legendy, lidé sem jezdí zdaleka,“ směje se Tonda z Krásné Lípy.

Klasická rodinka sem autem přijet nemůže. Lidé sem ale jezdí zdaleka, popisuje Tonda z Krásné Lípy

Na nádraží Jedlová dojel na kole a čeká tu na kumpány. „Sjíždí se sem spousta lidí. Tady je to takové ‚in the middle of nowhere‘. Nikde nic,“ popisuje Tonda.

Klasická rodinka nemůže sednout do auta přijet sem. „To nemůže,“ přikyvuje. „Ale klasická rodinka tady vypadne v 11 hodin z vlaku v neděli, jde na oběd a pak jde na Jedlovou.“

K nádraží v Jedlové je možné dojet jen vlakem, pěšky nebo na kole | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Pojmenování po kopci

Nádraží Jedlová je železniční uzel. Je to snad jediné nádraží, které se nejmenuje po obci, ale po kopci. Vedou sem cyklotrasy, tak se tu schází hodně cyklistů z celého Šluknovského výběžku. A nejen oni.

„Vodím sem občas i nějaké zahraniční obchodní partnery. Přijedou a chtějí se někde projít. Tak jsme je sem vzali vlakem. Nechápali nic,“ směje se Tonda.

Hodně lidí sem chodí taky proto, že se o hospodě dost mluví, a kdo nebyl v nádražní knajpě na Jedlové, jako by nebyl. „Je to tu legendární,“ přisvědčuje s úsměvem paní Eva.

Budovu uvnitř opravila Správa železnic a dřív nevyužívané prostory proměnila na tři apartmány. Ubytovat se tu mohou i stezkaři, ale je lepší si zavolat předem. Těm, kteří nepotřebují střechu nad hlavou, rádi v hospodě nabijí telefon nebo powerbanku.