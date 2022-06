Cestování karavanem: o pronájem měla zájem třetina Čechů, běžná výše kauce sahá k 30 tisícům

Stále více čechů si v létě půjčuje karavan nebo obytný přívěs. Podle květnového výzkumu společnosti Campiri o takové netradiční dovolené uvažovala až třetina Čechů. Pro ty, kteří nechtějí trávit letní dovolenou v hotelu nebo apartmánu, je věnovaný další díl cestovatelského seriálu Radiožurnálu. Caravan Palace 16:07 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř třetina Čechů uvažovala o výpůjčce karavanu | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Nejdříve je dobré si vybrat destinaci, kam s karavanem dojet a na jak dlouho ho pronajmout. Pak je důležité najít si dobrou půjčovnu, v tom dost pomohou i recenze na internetu. Nejlepší ale stejně je si do půjčovny zajet a karavany si osobně prohlédnout.

Na co pamatovat při půjčování karavanu? Poslechněte si další díl seriálu o cestování

„Je dobré, aby klienti zvážili typ auta, který jim bude vyhovovat. Aby se nestalo, že si vyberou moc malé auto, potom to nebude pohodlná dovolená. Nebo moc velké, se kterým by případně nemohli cestovat v úzkých uličkách v Itálii, v horách atd.,“ říká Radiožurnálu Martin Hulín z půjčovny Karavany Česko.

Pokud všechny parametry vyhovují, domluvíte si s půjčovnou termín. Na poslední chvíli karavan stěží seženete. Většinou půjčovny chtějí vidět řidičský a občanský průkaz. Budete muset zaplatit vratnou kauci, která může být i 30 tisíc korun a myslet byste měli nejen na pronájem auta.

„Je nutné nahlédnout i na druhou stránku, tedy na to, co pronájem všechno zahrne. Takže od asistenčních služeb po podporu půjčovny, od kterých si karavan pronajímáte,“ pokračuje Martin Hulín.

Nástrahy na silnicích

Auto si důkladně prohlédněte a zkontrolujte. Je dobré si ho i nafotit. Karavany do hmotnosti 3,5 tuny může řídit každý, kdo má řidičský průkaz skupiny B. Na ty větší nad 3,5 tuny, už je potřeba skupina C. Karavany můžou být dlouhé pět až sedm metrů a široké obvykle přes dva metry, a ne všude se vejdou.

„Častým problémem bývají překážky nad vozovkou, které ale nebývají ničím označeny. Například na silnicích 2. až 3. třídy, kde jsou nízké stromy a po stranách větve. To jsou věci, které mohou rozbít okénko či nástavbu,“ říká Jan Pacovský z Asociace kempování a karavaningu.

Opatrní by řidiči měli být i při odbočování. „Když s tím autem prudce odbočíte, tak převis za zadní nápravou jde do protisměru. To velmi často bývají začátečníky způsobené škody,“ dodává Pacovský.

V zemích jako je Itálie, Slovinsko nebo Chorvatsko je zakázané takzvané kempování na divoko, mimo oficiální místa. Na cestách vám můžou pomoci mobilní aplikace zaměřené na autokemping.