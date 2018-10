Láska, umění a marihuana. Dánská Christianie je ostrovem svobody uprostřed zákazů

John má světlé vlasy, modré lacláče a velké nadšení pro místo, kde žije – pro svobodné město Christianii.

„Naše čtvrť je pro všechny v Kodani. Každý, kdo chce tento prostor využít, je vítaný. Máme tu spoustu obchodů, kultury, umění, hudby, máme tu nahrávací studia, galerie a muzea. Cítíme se tu svobodnější než většina lidí kolem,“ říká pro Radiožurnál.

Christianie totiž tak úplně nedodržuje dánské zákony – má své vlastní, z nichž nejdůležitější říká: buď tu šťastný, nic nerozbíjej, nikomu neubližuj.

Město neomezených možností

John tu na břehu kanálu Stadsgraven žije už 35 let. Má krámek s teniskami a barvou pro sprejery. Když se procházíme, všichni ho znají, všichni ho zdraví. Včetně postaršího vlčáka, který z Johna nespustí oči a všude ho následuje. Přitom prý ani není jeho. Jenže tady se na moje – tvoje – jejich moc nehraje. Všichni si tu pomáhají, všichni rozhodují o všem.

„Už nejsme v 70. letech, ale kdyby se někdo z vás rozhodl svléknout se a zahodit všechno oblečení, tak OK. Lidé se na vás asi budou dívat, ale nikdo neřekne, že to nesmíte. Prostě můžete,“ vysvětluje John, kterému nejvíc vadí, že se v Dánsku nemůže svobodně užívat marihuana. Tady v Christianii s tím totiž nemá nikdo problém. Na rozdíl od zbytku Kodaně a vlastně celé země.

Dánský Amsterdam

„Myslíme, že je to hloupé nařízení. Užívání marihuany by mělo být pro dospělé legální. A u nás také legální je,“ říká hrdě John. To už míříme do Pusher Street, což je taková Green Light District po vzoru Amsterdamu.

Prodávají tu hašiš, marihuanu a další výrobky z konopí. Vzduchem se line charakteristický nasládlý zápach, nebo vůně – to musí každý posoudit sám. Je to tu jako na jakémkoli jiném tržišti. Každopádně žádné tvrdé drogy tu nenajdete, na tom si místní zakládají.

Místo se špatnou pověstí

„Všechny tyhle malé obchůdky prodávají konopné produkty. Marihuanu, hašiš. předbalené jointy, marihuanové dorty a tak dále,“ vyjmenovává John.

„Teď aktuálně jsou extrémně populární léčebné oleje. Spousta lidí se léčí z různých nemocí anebo vedlejších účinků chemoterapie právě pomocí výtažků z marihuany,“ dodává a oponuje tak všem, kdo nadávají, že Christianie je semeništěm prostituce, prodeje tvrdých drog nebo hazardu. Ty tady samozřejmě vůbec nenajdete, protože se Christianii obloukem vyhýbají.

I přesto tady jsou policejní zásahy na denním pořádku. A mimochodem svou vlastní policii, v Christianii naopak nemají vůbec. „Proč? Jsme svobodní,“ říká John a všem kritikům vzkazuje: „Byli jsme to my, kdo ze staré opuštěné základny udělal jednu z největších turistických atrakcí v Dánsku.“