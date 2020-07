‚Naši sousedé ví, že se jedná o lokální problém.‘ Petříček nečeká další restrikce pro české turisty

Po Slovinsku, Lotyšsku a Estonsku teď povolí českým turistům vstup na jejich území jen s omezeními taky oblíbená destinace Čechů - Kypr. Pokud tam budou chtít strávit dovolenou, neobejdou se bez negativního testu na koronavirus. Naopak při průjezdu Slovinskem na dovolenou v Chorvatsku ho předkládat čeští turisté nemusejí, pokud cestu stihnou za 12 hodin. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD hodnotí situaci v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:27 5. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šance Čechů strávit dovolenou v zahraničí bez potíží se snižují. | Foto: Gregor Fischer/dpa | Zdroj: Profimedia

Jak pokračují vyjednávání s jednotlivými státy? Pokročili jste v nich nějak?

Jednání probíhají, jsem rád, že se podařilo dořešit nějaké výjimky, aby tranzit přes Slovinsko byl bez komplikací, aby lidé, kteří mají zaplacené ubytování, mohli na území Slovinska vstoupit. Jednání budou pokračovat. Kolega Adam Vojtěch (za ANO) byl v kontaktu s ministry zdravotnictví. Nicméně, já si myslím, že změna nenastane dříve než v průběhu příštího týdne.

Petříček: Slovinci vrátí Česko mezi bezpečné země, až počet nakažených klesne pod 10 na 100 000 obyvatel Číst článek

Slovinsko o možnosti tranzitu mluví od začátku. Je to výsledek dílčího jednání nebo se jedná o rozhodnutí Slovinska?

Pro nás je důležité, aby nebyl narušen jakýkoliv tranzit, protože již spousta turistů je v Chorvatsku, tak i to Slovinska vláda zohlednila. Věděli jsme o tom několik hodin dopředu. Naše ambasáda v Lublani byla v kontaktu se Slovinskými úřady.

Takže by to Slovinská vláda mohla přehodnotit?

Nemyslím si, že by se to jakkoliv měnilo. Jsem rád, že tranzit je bez problému, občané mají 12 hodin na to projet Slovinskem, mohou dělat nutné zastávky. Samozřejmě je nutné počítat s možnými komplikacemi třeba při kontrolách na hranicích, kde mohou vznikat kolony.

Nám se může zdát, že rozhodnutí bylo nečekané. Měli jste dopředu nějaké varování?

Pro nás to bylo jisté překvapení, zejména ze strany Slovinska. V případě Pobaltských států, tak se rozcházíme i v metodologii, číslo, které používají některé vlády je vyšší než číslo, které máme vypočítané my. Myslím, že situace je o tom, abychom zvládli lokální situaci na Karvinsku, která celkovou situaci v České Republice vykresluje jako rizikovější než ve skutečnosti je.

Plánuje vláda v souvislosti s tímto třeba uzavřít oblast Karvinska, kde se koronavirus šíří nejvíc? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch večer v České televizi připustil, že karanténa celé Karviné je jedna z možností.

Je to záležitost, které může být na stole. Ale není to otázka na ministra zahraničí, toto je záležitost epidemiologů, hygieniků a zdravotníků. Nicméně myslím, že je to situace, která si vyžaduje zvýšenou pozornost. Po dvou týdnech se situace nezačala zlepšovat. Je na čase tomu skutečně věnovat dostatečně zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k dalšímu šíření. Aby právě i České republika nebyla vnímaná jako nebezpečná země.

Test na koronavirus je obrovská komplikace. Na Kypr se nyní chystá několik stovek Čechů, varuje Papež Číst článek

Připouštíte, že je možné Karvinou hermeticky uzavřít?

Na vyhodnocení zdravotníku, jestli další vývoj by bez toho znamenal výraznější nárůst v počtu nakažených či nikoliv.

Kypr, který překvapivě přibyl ke Slovinsku, Estonsku a Lotyšsku. Spousta lidí už tam může mít zaplacen pobyt, podle odhadů Asociace cestovních kanceláří to může být několik set turistů. Je možné to ještě nějak změnit?

Budeme zkoušet, aby si lidé mohli udělat test po příjezdu. V tuto chvíli Kypr vyžaduje, že cestující musí předložit negativní test před odletem a musí se také registrovat před odletem do Cyprus flight. To jsou podmínky, které bychom chtěli posunout, aby byla větší flexibilita, aby se lidé nemuseli prokazovat před odletem, ale až po příletu.

Máte nějaký časový rámec?

Je potřeba to řešit v průběhu tohoto víkendu, naše ambasáda se tomu věnuje.

Máte nějaké signály, že se ke Slovinsku, Lotyšsku, Estonsku a Kypru přidají i další země a zpřísní podmínky pro Čechy?

V tuto chvíli nikoliv. Především jsme kontaktovali naše sousedy, aby věděli, že se jedná o regionální problém na severní Moravy, a většina sousedů má nastavená pravidla jinak než třeba Slovinsko, které nastavilo počet nových případu na 100 000 obyvatel skutečně velmi nízko.

Premiér Andrej Babiš mluvil na konci dubna o tom, že Česko bylo všude v zahraničí zmiňováno jako příklad ve zvládnutí epidemie. Dá se říct, že tohle už neplatí?

Nemyslím si, že by to bylo v rozporu s tím, že Česká republika zvládla epidemii. Jedná se o lokální záležitost. Podobně jako v sousedním Německu, kde problém zasáhl některé masokombináty. Je možné, že jsme měli reagovat rychleji, když jsme věděli, že se jedná o velmi lokalizovaný problém, tak ho držet pod kontrolou a snažit se zabránit většímu rozšíření.