Před cestou na dovolenou zkontrolujte lékárničku a očkování řešte včas, radí doktoři. Důležitý je i repelent

Dovolené mají nejen pozitivní vliv na naše zdraví, ale zároveň je s cestováním spojená i řada rizik – od stresu přes nebezpečí dopravních nehod po zákeřná onemocnění. Lékaři radí před dovolenou hlavně zkontrolovat nezbytná očkování a zabalit základní lékárničku.

V cestovní lékárničce bychom měli mít léky a další nezbytnosti, které pomohou v situacích, které hrozí nejvíce. V případě úrazů je to hlavně dezinfekce, náplasti a obvazy.

„Myslím, že bychom neměli zapomenout ani na základní léky na horečku, bolest, průjem, a pak samozřejmě léky, které užívá pacient dlouhodobě,“ připomíná praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Lékaři také doporučují rovnou přibalit i vhodný repelent. Prostředek by měl obsahovat látku DEET, případně picaridin. Na jih od Česka totiž už komáři můžou přenášet relativně závažné choroby: západonilskou horečku nebo fleboviry, které se projevují podobně jako klíšťová encefalitida.

Podle přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol Milana Trojánka by se mohlo hodit i očkování, protože i oblast Středomoří pro nás může být riziková.

Očkování

Takový základ je tedy vakcína proti žloutence typu A, zkontrolovat bychom si měli i očkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli. A jestli je vám vždycky líto toulavých psů a koček, tak si dávejte pozor, aby vás nepokousali nebo nepoškrábali – pak hrozí i nákaza vzteklinou.

Na exotičtější cesty mimo Evropu je dobré být připravený a včas se podívat, jaká očkování jsou povinná nebo doporučená. Mezi oblíbené destinace Čechů patří Thajsko, Vietnam, Karibik nebo teď oblast subsaharské Afriky jako třeba Zanzibar.

Jedná se tedy o očkování proti choleře nebo žluté zimnici. Co se týče horečnatých onemocnění, lidé „chytí“ nejčastěji horečku dengue, na kterou vakcína existuje, ale je nutné se očkovat několik měsíců před cestou. Co je ale mnohem závažnější a navíc velmi často podceňované a není proti tomu vakcína, to je malárie.

„Malárie je infekce, která když není včas léčena, tak může člověka opravdu ohrozit na životě. Tady doporučuji, pokud se člověk vrátí z malarické oblasti – typicky subsaharské Afriky – a má horečku do měsíce po návratu, aby vyhledal specializované pracoviště,“ upozorňuje Trojánek.

Rychlotestem pak lékaři zjistí, jestli o malárii jde, nebo ne, a zahájí léčbu. Lidé se prý paradoxně bojí spíš právě léků než nemoci samotné. Podle Trojánka jen 40 procent lidí, kteří cestují do oblasti s výskytem této nemoci, mělo antimalarika.

První místa v žebříčku ohrožení na cestách ale neobsazují tzv. tropické nemoci, ale příčiny potíží, jako je průjem, kardiovaskulární příhody, dopravní nehody nebo trombózy. Nejčastějšími příčinami úmrtí v zahraničí jsou interní onemocnění, úrazy a jen v jednotkách případů právě infekční onemocnění.