Internetové připojení na cestách: používání mobilních dat v zahraničí se může prodražit, varují experti

Pokud letos plánujete letní dovolenou v zahraničí, určitě si většina z vás s sebou přibalí svůj chytrý telefon nebo notebook. Za posílání textových zpráv, volání i čerpání mobilních dat zaplatíte v zemích Evropské unie stejnou cenu jako v Česku. S používáním telefonu nebo internetu ale můžou být spojená i jiná rizika. Více se dozvíte v dalším dílu našeho cestovatelského seriálu. Seriál Praha 12:00 28. června 2022

V členských zemích Evropské unie a taky v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu platí jednotné ceny pro mobilní služby od roku 2017. Evropská unie navíc jejich platnost prodloužila až do roku 2032.

Přesto si lidé mají u svých telefonních poplatků dát pozor, a to nejen v zemích Evropské unie. Obezřetní mají být hlavně při pobytu poblíž hranic s jiným státem, pro které jednotná cena za mobilní služby neplatí.

„Je třeba si ověřit, do jaké sítě se v takové oblasti připojujeme. V případě nejistoty je nejlepší mobilní data vypínat a případně aplikace, které využívají data na pozadí, vypnout zcela,“ popisuje předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková.

Operátoři ale mají při každém vstupu do jiné sítě povinnost poslat lidem informační SMS. Ta nás informuje o tom, kolik za telefonování nebo mobilní data zaplatíme. Pokud lidé cestují do vzdálenější destinace, zaplatí podle Továrkové víc.

„Většinou to závisí, do jaké konkrétní země se zákazník vydá a jaké mají operátoři sjednané v té dané zemi podmínky. Cena za datové služby v nejzvzdálenější zóně se může pohybovat v řádu stovek korun za jeden megabait, takže bych doporučovala se o ceně informovat,“ dodala Továrková.

Zabezpečení dat

Například ve Velké Británii nebo ve Švýcarsku podle Továrkové operátoři často nabízejí roaming za domácích podmínek. Je ale nutné si to u operátorů ověřit. Kromě mobilních dat je často možné v zahraničí využít k připojení na internet taky veřejné sítě Wi-Fi - třeba na letištích, v restauracích nebo v hotelích. Kybernetičtí experti před jejich použitím často varují - hlavně před těmi, které nevyžadují k přihlášení žádné heslo.

Podle bezpečnostního analytika Michala Špačka se ale zabezpečení internetu výrazně posunulo. „Internet za posledních pět, deset let prošel poměrně velkou změnou. Když jdu na nějaké webové stránky, tak naprostá většina provozu je šifrovaná automaticky. To, jaké stránky načítám nebo moje e-maily, všechno je šifrované. Díky tomuto pokroku je v podstatě jedno, na jakou Wi-Fi se připojím,“ vysvětlil Špaček.

Pokud ale lidé chtějí mít jistotu, existují i další možnosti jak své připojení k internetu zabezpečit.

„Neklikejte na nic, co neznáte, kontrolujte přítomnost https, používejte silná hesla a dvoufaktorové ověřování. Další adekvátní variantou je privátní síť VPN. Tato technologie šifruje vše, co odesíláme, i to, co přijímáme. Vaše data jsou pak v bezpečí,“ pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Alena Minxová.

Třeba pro vytvoření VPN připojení existuje na chytrých telefonech několik aplikací, které je potřeba si stáhnout. Lidé by si taky podle bezpečnostního analytika Špačka neměli na dovolenou brát elektroniku, kterou nepotřebují. „Když letíte na soukromou dovolenou, tak pracovní telefon nechte doma. Mohli by vám ho třeba ukrást, z nějakého důvodu by se pak mohlo stát, že uniknou nějaká firemní data. Lepší je tyhle věci nechávat doma,“ upozornil Špaček.

Podle něj jsou ale obecně rizika spojená s používáním internetu v zahraničí podobná těm v Česku. Lidé by tak podle něj neměli tolik rozlišovat, kde aktuálně jsou, a chovat se v digitálním prostředí zodpovědně za každé situace.