Porucha, nebo nehoda? Poradíme, jak řešit problémy s autem při cestě na dovolenou

Zabouchnuté klíčky od auta nebo proražené pneumatiky, to jsou nejčastější problémy českých řidičů o letní dovolené v zahraničí. Reportér Radiožurnálu Luděk Hubáček, který je na cestě do Chorvatska, v dalším díle seriálu o jízdě autem k moři zjišťoval, jak správně postupovat v případě poruchy auta nebo dopravní nehody. Praha 11:08 25. června 2019

Na dovolené v Itálii před pár lety potřeboval pan Miroslav asistenční službu. Prudký déšť mu tehdy vytopil celé auto.

„Nejdřív jsem si myslel, že nám přestaly fungovat brzdy. Jak natekla voda všude, i do posilovačů, tak auto přestalo brzdit. Přišli jsme na to těsně před tím, než přijela odtahovka, kdy jsem se náhodou podíval na olejovou měrku, která byla až nahoru obalená takovou vazelínou,“ popisuje problémy během cesty na dovolenou.

Porucha nebo nehoda. Jak řešit problémy s autem při cestě na dovolenou? Poradí redaktor Luděk Hubáček

Auto už nešlo opravit. A kdyby tehdy neměl pan Miroslav sjednané rozšířené doplňkové služby, musel by odtah zaplatit ze svého.

„Odtah nás stá navíc necelé 2000 doplatek. Celkově tam ale bylo pojistné krytí 50 tisíc. Takže podtrženo sečteno 52 tisíc,“ upřesňuje pan Miroslav cenu za vytopené auto.

Pomoc v zahraničí využijí každoročně tisíce českých řidičů. Třeba loni podle České asociace asistenčních společností pomohly firmy téměř osmi tisícům Čechů, kteří měli nějaký technický problém se svým autem.

Aleš Povr z této asociace říká, že standardní povinné ručení ani havarijní pojistka se nemusí vztahovat na komplikace s autem v zahraničí. Doporučuje proto lidem, ať se před odjezdem na dovolenou obrátí na svoji pojišťovnu a zjistí si, na co vše se vztahují jeho asistenční balíčky.

„Například do jaké vzdálenosti ho bezplatně odtáhnou, na jak dlouho mu zapůjčí náhradní vozidlo, jestli je tam dočasné ubytování pro posádku po dobu nezbytné opravy a tak dále,“ vyjmenovává možnosti Povr.

Telefonní číslo na zelené kartě

Pokud už se vám na dovolené s autem něco stane nebo například někde nabouráte, tak jako první volejte na asistenční linku své pojišťovny.

„Číslo na tuto asistenční společnost najdete na zelené kartě, kde je uvedené i telefonní číslo na linku 1224. Nicméně to číslo pro volání ze zahraničí je tam uvedeno také,“ doplňuje Povr.

Operátor od vás nejdříve zjistí, co konkrétně máte za závadu, a zajistí podle rozsahu vašeho balíčku odtah do nejbližšího autoservisu. V případě větších komplikací vám pošle pojišťovna odtahové auto a odveze vaše vozidlo zpátky do Česka. Stejně jako to bylo v případě pana Miroslava.

„Čekali jsme, co přijede, jestli nás budou 1400 kilometrů vláčet nějakým kamionem. Přijela větší dodávka, za sebou měl vlek, auto jsme naložili a jeli jsme velmi komfortně, klimatizované, s ledničkou, barem. Lepší než kdybychom jeli vlastním,“ přibližuje svou zkušenost.

Já s autem jedu z Rakouska do Itálie a pak ještě do Chorvatska. Tam dokonce v hlavní letní sezóně funguje několik českých smluvních odtahových firem. Nejčastěji tam technici řeší ztracené klíčky od auta.

„Například vybití baterie způsobené chladničkou, kterou si nechá motorista zapnutou v nenastartovaném vozidle. Posledním poměrně častým a specifickým případem jsou proražené gumy, protože se řidič vydá v Chorvatsku až na pláž blízko k moři, kde si to kolo zničí,“ dodává Povr z České asociace asistenčních společností.