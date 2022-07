Cestovatelská mapa: Potvrzení o bezinfekčnosti vyžaduje Francie nebo Malta. Naopak Egypt rozvolnil

Léto je čas cestování a letošní rok je tomu nakloněn více než ten loňský. Většina zemí totiž narozdíl letních měsíců roku 2021 rozvolnila svá opatření a nevyžadují prokázání bezinfekčnosti při příjezdu. Opačný přístup zvolila Francie nebo například Malta, kam se cestovatelům otevřely brány pouze, pokud jsou očkovaní nebo otestovaní. Více si přečtěte ve velkém cestovatelském přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz. Doporučujeme Praha 7:00 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česká republika k 9. dubnu 2022 zrušila veškerá opatření zamezující šíření nákazy koronaviru pro navrátilce ze zahraničí. Cestující po návratu do Česka nemusí vyplňovat příjezdový formulář, podstoupit test ani dokládat dokončené očkování.

Některé evropské i světové země však stále příjezdové restrikce uplatňují. Server iROZHLAS.cz proto podrobně zmapoval oblíbené turistické destinace a přináší přehled vstupních podmínek do každé z nich.

Evropské země bez omezení

Většina evropských států v průběhu roku 2022 uvolnila karanténní opatření při příjezdu do země. Do těchto zemí lze volně cestovat za jakýmkoliv účelem. Cestující se nemusí prokazovat průkazem bezinfekčnosti. Očkování ani testování na přítomnost koronaviru v těle není podmínkou pro vstup do země. Speciální podmínky, například nošení roušek, si ale můžou při cestě do země určit dopravci v letadlech, vlacích či autobusech.

Evropské země s omezeními

Ne všechny státy Evropy ale k úplnému uvolnění protipandemických opatření přistoupily. Tvrdé restrikce tyto země již neuplatňují, vyžadují ale pro vstup za účelem turistiky určitá kritéria. Nejčastějšími je dokončené očkování vakcínami schválenými k použití v Evropské unii (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax).

Neočkované osoby musí před příjezdem do země podstoupit PCR nebo antigenní test v určitém časovém rozmezí nebo dokázat prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Zpřísněné podmínky aplikují tyto země:

Francie – Neočkovaní cestující musí při příjezdu předložit negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin). Francie také akceptuje potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Potvrzení o provedeném očkování platí devět měsíců, posilovací dávka nemá omezenou platnost.

– Neočkovaní cestující musí při příjezdu předložit negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 48 hodin). Francie také akceptuje potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Potvrzení o provedeném očkování platí devět měsíců, posilovací dávka nemá omezenou platnost. Itálie – Při cestě do země platí v letadle povinnost mít zakrytá ústa respirátorem třídy FFP2. Tato povinnost platí i pro cestování hromadnou dopravou, vlaky a trajekty.

– Při cestě do země platí v letadle povinnost mít zakrytá ústa respirátorem třídy FFP2. Tato povinnost platí i pro cestování hromadnou dopravou, vlaky a trajekty. Malta – Pro cestu na Maltu musíte mít certifikát o bezinfekčnosti. Neočkování se na ostrov nedostanou bez PCR testu provedeného nejdéle 72 hodin před cestou nebo 24 hodin starého testu antigenního. Je také možné předložit potvrzení o prodělané nemoci v posledních 6 měsících. Země vyžaduje nosit respirátory v letadlech.

– Pro cestu na Maltu musíte mít certifikát o bezinfekčnosti. Neočkování se na ostrov nedostanou bez PCR testu provedeného nejdéle 72 hodin před cestou nebo 24 hodin starého testu antigenního. Je také možné předložit potvrzení o prodělané nemoci v posledních 6 měsících. Země vyžaduje nosit respirátory v letadlech. Monako – Neočkovaní cestující musí předložit PCR či antigenní test starý maximálně 24 hodin. Země uznává také potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Nadále platí povinnost nosit roušky v dopravě, uzavřených prostorách i na veřejnosti.

– Neočkovaní cestující musí předložit PCR či antigenní test starý maximálně 24 hodin. Země uznává také potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Nadále platí povinnost nosit roušky v dopravě, uzavřených prostorách i na veřejnosti. Německo - Od začátku června se sice všechny povinnosti o bezinfekčnosti při vstupu do země zrušily, nadále je však potřeba nosit respirátor ve veřejné dopravě. Spolkové země si pravidla určují samy.

Od začátku června se sice všechny povinnosti o bezinfekčnosti při vstupu do země zrušily, nadále je však potřeba nosit respirátor ve veřejné dopravě. Spolkové země si pravidla určují samy. Portugalsko – Od 1. července přestalo Portugalsko vyžadovat jakékoliv certifikáty o bezinfekčnosti. Stejná situace panuje i na Madeiře . Opačně je to však na Azorských ostrovech , kde vyžadují ukončené očkování, certifikát o prodělané nemoci nebo negativní výsledek testu - antigenní ne starší 48 hodin před nástupem do letadla, PCR ne starší 72 hodin.

– Od 1. července přestalo Portugalsko vyžadovat jakékoliv certifikáty o bezinfekčnosti. Stejná situace panuje i na . Opačně je to však na , kde vyžadují ukončené očkování, certifikát o prodělané nemoci nebo negativní výsledek testu - antigenní ne starší 48 hodin před nástupem do letadla, PCR ne starší 72 hodin. Řecko - Respirátory třídy FFP2 jsou vyžadovány i v řecké hromadné dopravě, v taxíku nebo ve vnitřních prostorách lodí. Za porušení hrozí pokuta v hodnotě 300 eur.

Asie

Většina států stále v určité podobě aplikuje protipandemická opatření, zároveň ale pro pracovní i turistické účely otevřely své hranice. Výjimkou je Čína, která i přes sílicí vlnu nákazy covid-19 praktikuje nulovou toleranci vůči onemocnění. Cestující do země se tak musí podrobit několika fázím testování, a to i v průběhu cesty. Zároveň jsou výlety do Číny za účelem turistiky zakázány.

Své hranice pro organizované skupiny turistů otevřelo Japonsko. Po příletu do asijské země tak čeští turisté nemusí podstoupit ani PCR test, ani domácí karanténu. Nadále však musí podstoupit PCR test před odletem z Česka. Nutné je také vyplnit příjezdový formulář, podepsat slib o dodržování ochranných opatření a stáhnout si do telefonu aplikaci, která umožňuje sledování pohybu.

Na turistickém průmyslu přežívající Thajsko se zahraničním návštěvníkům také otevřelo. Podmínkou je vyplnění takzvaného Thailand passu. Zahrnuje předložení cestovního pasu, dokončené očkování (nebo PCR/antigenní test 72 hodin před odletem pro neočkované) a zdravotní pojištění proti nákaze covid-19. V zemi poté nejsou zavedeny žádné další restrikce.

Naopak bez nutnosti testu či očkování se mohou cestující podívat do dlouho nepřístupného blízkovýchodního státu Izrael. Před cestou je pouze nutné vyplnit příjezdový formulář. Úřady však po cestovatelích vyžadují cestovní pojištění, které zahrnuje i léčbu onemocnění covid-19.

Zato v sousedním Jordánsku se každý přijíždějící cizinec musí zaregistrovat přes webovou stránku visitjordan.gov.jo, na které si na základě očkovacího statusu vygeneruje QR kód. Neočkovaní cestující se musí připravit na zásadní omezení pohybu. Bez QR kódu se nepodívají do restaurací, hotelů ani k památkám – nevakcinovaní mají v Jordánsku zákaz vstupu do všech veřejných prostor. Je nutno také pamatovat na skutečnost, že při uvedení chybných či nepravdivých údajů či nedodržení předpisů ze strany cestovatelů hrozí pokuta ve výši 10 tisíc JOD (310 tisíc korun).

Do Spojených arabských emirátů se Češi mohou vydat pouze po splnění podmínek: na letišti. Musí předložit certifikát o dokončeném očkování, nebo negativní PCR test starý maximálně 48 hodin, nebo potvrzení o prodělání covidu-19. Ve všech vnitřních prostorách v Dubaji i Abú Dhabí je zavedena povinnost nošení roušek.

Afrika

Turisticky vyhledávaný africký stát Egypt již plně zrušil veškerá opatření. Při příletu za jakýmkoliv účelem tak není potřeba se prokazovat certifikátem o očkování či absolvování testu.

Naopak Tunisko nadále vyžaduje od zahraničních turistů průkaz bezinfekčnosti. Cestující proto musí disponovat certifikátem o dokončeném očkování, potvrzením o negativním PCR testu (ne starší 48 hodin) nebo antigenním testu (ne starší 24 hodin). Tento africký stát prodělání nemoci jako doložení bezinfekčnosti neuznává.

U ostatních afrických států se podmínky vstupu liší, informace doporučujeme zjistit individuálně na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Severní Amerika

Pro cestující z Evropy se otevřely také hranice států severní Ameriky. Podmínky vstupu jsou ale přísnější. Kanada vyžaduje od všech letecky cestujících osob z Evropy starších 12 let povinnou vakcinaci proti covidu. Do 31. srpna se ale Kanada nachází v tzv. přechodném období. Povoluje tedy místo dokončeného očkování maximálně 72 hodin starý PCR nebo antigenní test, maximálně 24 hodin od začátku cesty.

Spojené státy americké doposud vyžadovaly pro vstup do země dokončené očkování a PCR test. Testovací povinnost ale federální vláda po doporučení Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) k 12. červnu ukončila. Stále se však cestující musí prokázat dokončeným očkováním.

Střední a Jižní Amerika

Podmínky pro vstup do zemí v oblasti Střední a Jižní Ameriky se liší podle opatření jednotlivých států. Do většiny z nich je potřeba ke vstupu dokončené očkování nebo negativní test na koronavirus. Doporučujeme si ale podle konkrétního cíle cesty zjistit přesné podmínky na stránkách ministerstva zahraničí.

