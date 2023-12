Vánoce v zahraničí. V čase svátků vycestuje více Čechů než loni, motivují je přímé lety do exotiky

Štědrý den má řada lidí spojené s vánočním stromečkem, cukrovím a setkáním s nejbližší rodinou. Ne každý chce ale letošní Vánoce trávit doma. A oproti loňsku dokonce přibylo těch, kteří chtějí letošní vánoční svátky oslavit v zahraničí. Zájem o tyto pobyty dokonce podle oslovených cestovních kanceláří vzrostl meziročně až o desítky procent. Praha 10:11 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Asociace cestovních kanceláří by mohlo v tomto období letecky vycestovat až o 20 procent víc lidí než loni (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejvíc se těšíme, že se budeme moci ztratit v anonymitě toho velkého města. Nikdo po nás nebude nic chtít,“ přibližuje Beata Mrazíková z Prahy, proč se rozhodla se svým přítelem strávit vánoční svátky v New Yorku.

Cestu začali plánovat před půl rokem. „Cena letenek kolem 15 tisíc, ubytování stálo kolem 200 dolarů za pokoj za noc ale s tím, že bydlíme na Manhattanu, nehledali jsme nikde v Jersey nebo tak,“ vypočítává Mrazíková.

Stejně jako ona letos stráví Vánoce v zahraničí i tisíce dalších Čechů, kteří mají o netradičně strávené vánoční svátky čím dál větší zájem. Podle Asociace cestovních kanceláří by mohlo v tomto období letecky vycestovat až o 20 procent víc lidí než loni.

Z Prahy do exotiky

„Především je to díky tomu, že se otevřely nové letecké linky přímo z Prahy velkokapacitními letadly do exotických destinací,“ vysvětluje místopředseda asociace Jan Papež.

Zájem je podle něj vysoký i díky tomu, že cestovní kanceláře nepromítají celou inflaci do cen zájezdů. „Cestovní kanceláře držely ceny, které zveřejnily před sezonou, to znamená, že vysoká inflace letošního roku se do nich nepromítla,“ dodává Papež.

Vyšší zájem o dovolené během vánočních svátků potvrzuje například cestovní kancelář Alexandria. Meziročně po nich stoupla poptávka o třicet procent.

„Češi jsou obecně čím dál více ochotni utratit za svou dovolenou více peněz a dopřát si vyšší kvalitu. V exotice poptávají především čtyř či pětihvězdičkové hotely přímo u pláže. Navíc často s all-inclusive,“ vysvětluje mluvčí společnosti Petr Šatný.

Kuba, Vietnam i Egypt

Většina z těch, kteří vyrazí strávit vánoční svátky do zahraničí, míří k moři. Přibližně třetina na hory. „Zájem o zájezdy je v desítkách procent vyšší. Kromě Vietnamu, Kuby a Dominikánské republiky klienti často volí Egypt nebo Spojené arabské emiráty,“ dodává mluvčí cestovní agentury Fischer Jan Bezděk.

Skoro všechny zájezdy plánované na vánoční svátky letos vyprodala i cestovní kancelář Čedok. Většina z nich od loňska nezdražila.

„Pokud někde došlo k nějakým změnám, tak to bylo pouze v jednotkách procent. Na poslední chvíli se doprodávají pouze poslední místa v last minute. Týká se to jak poznávacích zájezdů, tak i těch pobytových, zejména na přímých letech do exotiky,“ říká mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Vyšší zájem o dovolenou v zahraničí během vánočních svátků letos evidují i oslovení zprostředkovatelé ubytování.