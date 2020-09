Prodejci zájezdů se chystají na lyžařskou sezonu. Nabídnou speciální připojištění i zrušení zájezdu

Začaly předprodeje lyžařských zájezdů. Přestože se v minulé sezoně některá střediska v Alpách stala ohnisky šíření nemoci covid-19, zájem o zimní dovolenou v zahraničí podle cestovních kanceláří bude i letos. Někteří prodejci se ale na nadcházející sezonu připravili – nabízejí buď speciální připojištění, nebo třeba možnost zrušení zájezdu ještě dva dny před odjezdem. Praha 9:55 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Asociace cestovních kanceláří si někteří prodejci pro nadcházející lyžařskou sezonu vyjednali lepší podmínky. | Foto: Libor Knot

Petra z Prahy jezdí na lyžařské zájezdy se svou rodinou každým rokem. Ani letos tak nákup v prvních dnech předprodejů neodkládala. A to ani kvůli nejistotě z dalšího vývoje epidemické situace. „Vybrali jsme si takový hotel, která cestovní kancelář nabízí, zrušení zájezdu z důvodu koronaviru ještě dva dny před odjezdem na zájezd,“ vysvětluje Petra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Barbory Kladivové o přípravě zimních lyžařských zájezdů

A právě s takovými nabídkami letos v předprodeji přicházejí i některé cestovní kanceláře – tak aby lidé měli jistotu, že se nebude opakovat situace z minulé lyžařské sezony, kdy cestovní kanceláře mnohdy nechtěly vracet peníze za zrušené lyžařské zájezdy do zemí, kde se začala šířit nemoc covid-19.

„Samozřejmě jsme reagovali na koronavirovoou situaci a máme vytipované ubytovací kapacity, které jsme označili Ski partner, a tam skutečně máme od daných hoteliérů garantováno, že ještě dva dny před odjezdem je možné ten zájezd zrušit, pokud by byla ta koronavirová situace, klienti by neplatili storno a dostali by všechny peníze zpátky,“ ujišťuje mluvčí cestovní kanceláře New Dama, Jan Bezděk.

Desítky klientů

Třeba u cestovní kanceláře New Dama je zájem hned zkraje předprodejů lyžařských zájezdů velký a blíží se hranici deseti tisíc prodaných zájezdů. To ale naplatí například u agentury Invia.

I ta nabízí svým klientům speciální připojištění, které kryje všechny problémy v souvislosti s koronavirem – třeba storno zájezdu, náhradní dopravu nebo ubytování kvůli karanténě v zahraničí.

Průvodci kvůli koronaviru přišli až o devadesát procent zakázek. Chybí jim hlavně zahraniční klientela Číst článek

„Zájem o lyžařské zájezdy zatím není velký a také se ještě soustředí na last minute zájezdy k moři. Momentálně se tedy bavíme o desítkách klientů. I letos u nás vítězí Itálie – je to přes 50 procent našich klientů. Na druhém místě Rakousko s 15 procenty, potom Česká republika, nejvíce Krkonoše,“ popisuje mluvčí Invie Andra Řezníčková.

Podle Asociace cestovních kanceláří si někteří prodejci pro nadcházející lyžařskou sezonu vyjednali lepší podmínky. Třeba nižší zálohy a pozdější doplatky zájezdů na hory.

„V případě, že by se opakovala stejná situace jako v březnu – tedy šíření koronaviru v lyžařských střediscích – mají cestovní kanceláře jasno, jak budou postupovat,“ říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

V tuto chvíli mají cestovní kanceláře jediný předpis, podle kterého se musí řídit, a to je občanský zákoník. A ten dává jen několik možností, jak se v takové chvíli zachovat. Ta základní možnost je vrácení peněz za zrušený zájezd, druhá možnost je změna termínu, popřípadě poukaz, ale to vždy se souhlasem klienta. To znamená, že pokud klient nesouhlasí s žádnou alternativou, tak cestovní kancelář musí vrátit peníze.

„Lidem, kteří neodjeli na jaře kvůli koronakrizi buď na lyžařský zájezd, nebo na dovolenou k moři, vystavily cestovní kanceláře vouchery. A ty teď lidé uplatňují právě i na lyžařské zájezdy na nadcházející sezonu,“ informuje Petr Kostka z Exim tours.

Co se týká využití voucherů, tak zhruba 50 procent klientů využívá voucher ke své lyžařské dovolené.

Ceny lyžařských zájezdů se podle Asociace cestovních kanceláří od loňska nezměnily. V průměru tak lidé za zájezd na hory zaplatí sedm tisíc korun na osobu. Do Alp každým rokem vyráží na lyže asi půl milionu Čechů.