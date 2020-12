Cestovní kanceláře už začaly nabízet letní zájezdy, nejistotu ohledně pandemie má vyřešit pojištění

Někteří Češi si už dělají plány na léto a vybírají zájezdy k moři. Podle oslovených velkých cestovních kanceláří je zájem především o pláže na Krétě, Rhodosu, Turecké riviéře nebo třeba španělské Mallorce. Jenže - nejen zákazníci ale i cestovní kanceláře čelí velké nejistotě - a to především kvůli vývoji epidemické situace. Klientům tak nabízejí za pár stovek připojištění zájezdu na koronavirus, díky kterému by v případě nákazy onemocněním covid-19 získali peníze za zájezd zpět. Posouvá se také termín placení zájezdu, řekl Radiožurnálu mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

„Klient tedy momentálně zaplatí jen jednu zálohu, 990 korun na osobu a zbytek zájezdu doplácí až 30 dnů před odletem. Co je klíčové, tak konečné rozhodnutí necháváme plně na klientovi. Klient se může v období 45 až 30 dní před odletem může svobodně rozhodnout jestli na dovolenou pojede nebo ne. Důvod uvádět nemusí a my mu všechny peníze vrátíme zpátky.“

K platbě dovolených využívají zákazníci často vouchery od cestovních kanceláří za zájezdy, které se letos neuskutečnily. Klientům, kteří voucher nestihnou uplatnit do konce srpna příštího roku, vrátí cestovní kanceláře peníze. Podle portálu Invia přispívají k zájmu o předprodeje také některé bonusy.

„U vybraných destinací si můžete změnit destinace ještě 7 dní před odletem, někteří naši obchodní partneři také nabízejí vrácení celé částky, pokud by se například uzavřeli hranice, destinace by po příletu začala vyžadovat karanténu nebo by klient onemocněl před odletem, uvedla mluvčí Invie Andrea Řezníčková.“

Cestování beze strachu

Michal Veber z Asociace cestovních kanceláří dodal, že cestovatelé nemusí mít strach ani z krachu cestovní kanceláře - na to jsou totiž v Česku všichni klienti ze zákona pojištěni. V takovém případě by dostali všechny své peníze za zájezd zpět.

„Pokud máte sjednaný zájezd, to znamená smlouvu o zájezdu nebo třeba lex voucher nebo poukaz s cestovní kanceláří, tak je to pojištěné proti úpadku, tedy i kdyby došlo ke zkrachování cestovní kanceláře, tak pořád tady máte tu záruku, že z toho pojištění dostáváte jako klient peníze zpět.“

V letošním roce podle Asociace cestovních kanceláří kvůli pandemii koronaviru zkrachovaly 4 cestovní kanceláře - šlo hlavně o ty, které se zaměřovaly na školní zájezdy. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková věří, že bude nadcházející sezona daleko lepší. I díky zkušenostem z letošního roku.

„My to za naší asociaci velice důrazně prosazujeme a naštěstí to prosazuje i ministerstvo zahraničních věcí - myslím tedy antigenní testy. Například Itálie už je na svém území uznává. Takže v tom vidíme cestu. V příštím roce by se tak mohla zformovat skupina zemí, které si navzájem budou uznávat antigenní testy i za účelem turismu.“

Takové testy by byly totiž nejen rychlejší ale i méně nákladné. Velké oživení cestování by pak mohla přinést vakcína proti onemocnění covid- 19.