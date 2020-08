Místo z trati z obýváku. České cestovní kanceláře ruší zájezdy na cyklistický závod Tour de France

Cestovní kanceláře buď zájezdy do Francie úplně zrušily, nebo je ještě na poslední chvílí ladí a doufají, že je budou moct uspořádat. Plánování zájezdu komplikují stále se měnící pravidla a nařízení ze strany organizátorů Staré dámy.

„Tam se to de facto mění každým dnem. Počítám s tím, že v Paříži budou povinné roušky. V autobuse bude klasická dezinfekce,“ řekl pro Radiožurnál jednatel společnosti Smart Go Tomáš Straka.

Rád by zorganizoval autobusový zájezd pro zhruba 50 lidí do Paříže. Právě tam totiž cyklisté tradičně Tour de France končí. Letos by tam sportovci měli přijet 20. září. Pro své klienty Straka v ceně zájezdu zařídil i ubytování, ve francouzském hlavním městě prohlídku, případně plavbu po řece Seině.

Většina českých cestovních kanceláří a agentur, které Radiožurnál oslovil, letošní cesty kvůli pandemii koronaviru zrušily.

„Do poslední chvíle byla nejistota, zda se etapa pojede a tento risk značně komplikoval přípravy. Proto budeme zajišťovat zájezdy až na úvodní etapu Tour de France v příštím roce, která se uskuteční v Brestu a na závěrečnou etapu v Paříži či na úvodní etapu v roce 2022 v Kodani,“ shrnul důvody v emailu jednatel společnosti ČEZPROKA Pavel Veselý.

Kvůli nejistotě zájezd na Tour de France zrušila i cestovní kanceláře Rubikon.

„Rubikon je od roku 2012 a nepamatuji si, že bychom nejeli. My jsme na jaře neodjeli jeden jediný zájezd. To není tím, že bychom se tak rozhodli jenom v případě Tour. Vzala za své celá jarní sezona, kterou máme od konce dubna do konce června, kam přesně Tour zapadala,“ vysvětlila majitelka cestovní kanceláře Ilona Rubáčková.

Rubikon obvykle na Tour de France bere přibližné dvacet až třicet klientů. Zájezdy pro ně pořádá tak, aby se mohli projet po stejných trasách jako profesionální sportovci. Se zákazníky, kteří si už letošní zájezd zaplatili, se dohodla tak, že si budou moct vybrat jiné balíčky z nabídky cestovní kanceláře.

„Pokud by chtěli ještě v letošním roce něčeho využít, tak jim samozřejmě vyjdeme vstříc a poskytneme jim přesunutí prostředků na zájezd v letošním roce,“ komentovala Rubáčková.

Tour de France je podle Ilony Rubáčkvé businness a cirkus pro diváky i média. Zrušení zájezdu pro její firmu nepředstavuje tak velkou ztrátu. Letošní ročník soutěže bude podle ní úplně jiný: „Roušky mně nevadí, je to nějaké opatření. Ale je to o tom, že se tam lidé potkávají a baví. Kempují mnoho dní na jednom místě, aby si ho udrželi.“

Pořadatelé kvůli pandemii koronaviru přijali přísnější hygienická opatření. Diváci ani novináři nebudou mít přístup do autobusů cyklistů. Jednotlivé týmy navíc budou mít na hotelích vyhrazené vždy celé jedno patro.

Lékaři budou sportovce pravidelně testovat na koronavirus. Po celou dobu závodu bude k dispozici mobilní laboratoř schopná udělat až 300 testů za den. Jejich výsledky by přitom měly být do dvou hodin.

První etapa letošního ročníku odstartuje v sobotu z Nice.

🤩 We had to wait a little bit longer than usual, but @letour is finally here!



💛 See you in @VilledeNice in a week’s time for the #TDF2020 Grand Départ!#TDFunited pic.twitter.com/Uz8bK81CDy