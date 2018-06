Chystáte se autem do Chorvatska? Radiožurnál pro vás otestoval, na co si dát pozor

Za cestu po dálnici od Záhřebu do Splitu zaplatíte v přepočtu 700 korun. Můžete jet maximálně 130 kilometrů v hodině a chorvatský autoklub doporučuje nesnažit se dojíždět z Česka k moři až nadoraz a v případě známek únavy si odpočinout. Teď si můžete trasu Záhřeb-Split bezpečně projet s reportérem Radiožurnálu.

Na první mýtné bráně na chorvatské hranici, Zagreb-Lučko, byste frontu zatím hledali marně. Projel jsem plynule, ale jen díky automatickému odbavení a tomu, že na místě nemusím nic platit. Teprve na konci cesty z vyzvednuté kartičky zjistím, na kolik mě jízda vyšla.

Odsud je to do Splitu 389 kilometrů a navigace v mobilním telefonu odhaduje délku mojí cesty na asi tři a půl hodiny. Jenže já si rozhodně hodlám udělat někde přestávku. Protože po těch hodinách, které jsem za volantem strávil už na silnicích z Česka do Chorvatska, jsem přece jen unavený. A přestávka se doporučuje i tady, na krásné, rovné a čisté chorvatské dálnici.

Nebezpečná síla bury

Za tunelem Sveti Rok se sice po dálnici může jet až stokilometrovou rychlostí, ale jak správně varoval chorvatský rozhlas, fouká tu vítr bura. Na značkách je napsáno "Pozor vítr" a varování, aby řidiči zpomalili na 40, a vůbec to není od věci. Bura je nárazový vítr a jeho síla je taková, že musím volant svírat oběma rukama, abych neskončil v jiném pruhu a nesrazil se s jiným autem.

Nárazový vítr vás může na chorvatské dálnici hodně zpomalit. Při silné buře může dokonce správa dálnic zavřít některé mosty.

A počítejte také s tím, že si chorvatská policie nakoupila několik desítek stíhacích vozů, které měří rychlost okolních aut a pokuty se dají pohodlně platit i kartou. Žádné výmluvy, že řidiči ještě nemají chorvatské kuny, v téhle situaci nepomohou.

Tak šťastnou cestu na jih!