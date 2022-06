Ostrov Brač: Proč je tamní pláž výjimečná? Jaká teď v Chorvatsku platí covidová pravidla?

„Na Brači se nachází oblíbená pláž Zlatni rat, kterou můžete znát z nejrůznějších dovolenkových prospektů,“ říká Daniela Bohatá ze serveru Chorvatsko.cz pro Český rozhlas Dvojku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chorvatsko do kapsy: ostrov Brač. Moderuje Jiří Holoubek a Šárka Volemanová

„Na fotce to vypadá, že je pláž písečná, ale ona je plná drobných kamínků. A právě tyhle kamínky ovlivňují i barvu tamního moře, které je nádherně azurové.“

Bračský kámen je pověstný. Použil se ke stavbě mnoha významných budov po celém světě. Najdete ho například ve zdech parlamentu v Budapešti nebo Bílého domu ve Washingtonu.

Makarská: Je možné tam jet naslepo? A které dny se do pohoří Biokovo nedostanete? Číst článek

V blízkosti pláže narazíte na několik kempů. Na ostrově Brač ovšem podobně jako na většině chorvatských ostrovů není tekoucí voda. Dostává se tam podmořským potrubím z pobřeží. Vlastní zásoby vody mají v Chorvatsku jen ostrovy Vis a ostrov Mali Lošinj.

Zvláštní je na ostrovech i počasí. Často se liší od toho pevninského. Už na začátku června se tam teplota moře pohybuje kolem 24 stupňů Celsia.

Jak se vyhnout kolonám na hranicích

Na cestě do Chorvatska musíte počítat s kolonami na hraničních přechodech. „Je to ale letos naposledy,“ slibuje český velvyslanec v Chorvatsku Milan Hovorka. „Příští rok se Chorvatsko stane členem eurozóny.“

Tip, jak se kolonám vyhnout, nabízí moderátor Dvojky Mirek Vaňura, který do Chorvatska jezdí pravidelně několikrát do roka: „Necestujte v pátek a v sobotu. Víkendy prostě vynechte. My, když si můžeme sami vybrat termín, jedeme třeba ve středu v noci. A já nevím, co je kolona.“

Platí v Chorvatsku covidová omezení?

„Chorvatsko aktuálně neuplatňuje žádné dodatečné podmínky pro vstup a pobyt na svém území,“ ubezpečuje velvyslanec Milan Hovorka.

„Dnes mohou všichni občasné do Chorvatska přicestovat za stejných podmínek jako před pandemií: pouze s platným občanským průkazem nebo pasem.“

„Virus samozřejmě v Chorvatsku úplně nezmizel. Země denně oznamuje nové případy v řádu několika málo stovek. Situace je pod kontrolou. A pokud by se něco změnilo, české velvyslanectví v Záhřebu bude první, které o tom bude informovat.“

Co na ostrově Brač určitě navštívit? Co si z Chorvatska přivézt za zajímavý suvenýr? Poslechněte si Dva na Dvojce.