Do Prahy plují rakouské pramice, jaké v 16. století vozily sůl. Repliky budou k vidění od 15. května

Trochu fouká vítr a šplouchají vlny, jinak je plavba s „cílou“ po Halštatském jezeře úplně tichá, pohání ji totiž elektromotor. Dříve to byla pochopitelně vesla, před asi 700 nebo 800 lety, kdy tyto lodě začaly vozit bílé zlato. Název lodi pochází z německého Zille.

„Lodě převážely sůl z Halštatu po řece Traun až do Dunaje,“ vysvětlil Radiožurnálu kormidelník Herbert Leitner. „Zpravidla tyto lodě ovládali dva lidé, jsou tu dvě vesla. Jeden stál vpředu a druhý vzadu, ten loď kormidloval."

Byly to právě tyto jednoduché pramice, podle kterých v polovině 16. století začali čeští loďaři stavět typické vltavské naháče, tedy odkryté čluny na převážení nákladu.

„Měly malý ponor a mohly naložit co nejvíc zboží, které potom bylo v Praze možné prodat," popisuje Radiožurnálu při plavbě na Halštatském jezeře Zdeněk Bergman, organizátor svatojánských oslav Navalis v Praze.

Vltava bez překážek

Do loďky se vešly až dvě tuny soli. Aby na Vltavu ale jednoduché pramice mohly, bylo nejprve nutné ji splavnit. To v polovině 16. století dostal na starosti lodník Adalbert.

„Ten po dobu třech let splavnil Vltavu. Odházel kameny, v místech, kde bylo mělko, udělal soustřeďovací hrázky, takže zvýšil hloubku. A vybudoval hlavně koněspřežné stezky, aby ty lodě tažené koňmi mohly putovat i zpátky proti proudu. Aby mohl překonávat proti proudu jezy, tak vybudoval takové prahy ve tvaru skluzů na krajích u těch koněspřežných stezek. A protože to stavěli lidé mluvící německy, tak se jim říkalo němčiny.“

Repliky středověkých lodí z Halštatského jezera zamíří v půlce května do Prahy. Důvod je poměrně jednoduchý, řekl Radiožurnálu Zdeněk Bergman:

„Nejenom, že přijedou do Prahy, aby demonstrovaly spojitost se stavbou lodí na Vltavě, ale zároveň jsou naším lodním propojením mezi Prahou a Benátkami, protože lidé z Alp nebo mnozí lidé ze Solné komory, kteří uměli práci se dřevem, to dřevo do Benátek dopravovali. Byli ti, kteří tam stavěli ty dřevěné domy první. Čili, ty původní benátské lodice jsou stejného základu jako lodě v Solné komoře, a velice podobné českým pramicích na Vltavě.“

A právě díky tomuto spojení mezi Prahou, Halštatem a Benátkami uvidí návštěvníci svatojánských slavností Navalis tyto cíly i na Vltavě.