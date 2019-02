Výkaly a odpadky. Čína zavřela základní tábor u Mount Everestu pro turisty bez povolení

Turisté bez povolení k výstupu tak mohou dojít jen ke klášteru Rongbuk, který leží o něco níže než základní tábor nacházející se ve výšce 5200 metrů nad mořem. V lednu úřady v Tibetu oznámily, že ročně budou vydávat jen 300 povolenek.

Čína chce kvůli nepořádku omezit přístup na Mount Everest. ‚Je to dobrý krok,‘ říká horolezec Jaroš Číst článek

BBC připomíná, že více horolezců se pokouší nejvyšší vrchol světa zdolat z jižní strany z Nepálu, nicméně na severní, tibetské straně turistů také v posledních letech přibývá. Výhodou základního tábora v Tibetu je to, že se do něj dá dojet autem, kdežto do toho v Nepálu je třeba jít řadu dní pěšky.

Výkaly i horolezecké vybavení

S tím, jak se na Mount Everest vydává stále více horolezců, přibývá i odpadu, který lidé po sobě v horách nechávají. Na tibetské straně bylo loni při třech úklidových akcích posbíráno osm tun odpadu, včetně lidských výkalů a horolezeckého vybavení, které turisté nechali na místě.

Letos mají být i odnesen těla horolezců, kteří zahynuli v takzvané zóně smrti ve výšce přes 8000 metrů nad mořem. Stává se, že kvůli mrazům a velké nadmořské výšce zůstávají lidské pozůstatky na svazích Mount Everestu desítky let.

Podle posledních údajů Čínské horolezecké asociace z roku 2015 navštívilo základní tábor na severní straně Mount Everestu 40 tisíc turistů. Do základny na nepálské straně dorazilo v období 2016 až 2017 rekordních 45 tisíc lidí.