Cyklisté a pěší mohou využívat novou lávku přes Ohři v Mostově na Chebsku

Nová lávka přes řeku Ohři začala sloužit cyklistům a chodcům v Mostově na Chebsku. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje uvedla visutý most po půlročním budování do předčasného užívání, potvrdil ředitel krajských silničářů Jiří Šlachta. Mostov 21:22 31. prosince 2024

Lávka měří 65 metrů na délku a 2,5 metru na šířku. Je vybavena ocelovou konstrukcí, kovovým zábradlím a protiskluzovým povrchem. Její stavba včetně zbourání staré lávky stála necelých 17 milionů korun, které získala krajská správa silnic ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Původní lávka, která byla součástí páteřní cyklostezky v Karlovarském kraji, musela být v červnu tohoto roku zbourána kvůli špatnému technickému stavu. Podle Jiřího Šlachty byla nutná kompletní výměna. Během rekonstrukce byla na půl roku stanovena objízdná trasa, která vedla přes Kynšperk nad Ohří a Nebanice do Odravy.

Stejně jako v případě lávky přes řeku Rolavu poblíž Přebuze na Karlovarsku, i most v Mostově převzal Karlovarský kraj do svého majetku kvůli rekonstrukci. Obec Odrava, která je součástí katastru Mostova, na modernizaci mostu neměla dostatečné finanční prostředky, takže výstavbu financoval kraj. Po dokončení bude lávka vrácena zpět do majetku obce.

Nová lávka je součástí páteřní cyklostezky Ohře, která vede přes Karlovarský kraj na zhruba 70 kilometrech. Cyklostezka propojuje Pomezí nad Ohří na Chebsku s Šemnicí na Karlovarsku a je oblíbená mezi cyklisty i pěšími. Lávka tak zajišťuje bezpečný a pohodlný průjezd pro všechny návštěvníky této oblasti.