Odradí Babišova slova o ‚popíjení cizáků‘ turisty? Podle CzechTourism ne, kampaň za miliony cílí jinam

Chystanou kampaň organizace CzechTourism, která má po rozvolnění opatření přilákat zpět do Česka zahraniční turisty, vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) o „popíjení cizáků" nepoškodí. Ta je spíše vnímá jako zdůraznění nutnosti nastavit pravidla a prezentovat Českou republiku jako bezpečnou zemi. Serveru iROZHLAS.cz to řekla mluvčí CzechTourism Ivana Vejvodová. Propagační kampaň v zahraničí spustí organizace v polovině června. Praha 19:46 4. června 2021

„Já chápu, že lidi jsou naštvaní, že jsou otevřené bary a nemůže tam hrát hudba, ale my jsme nechtěli ty bary otevírat. Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, potom je z toho velký problém,“ řekl v pátek premiér Andrej Babiš (ANO) Radiožurnálu.

Organizace CzechTurism, která se s rozvolněním protiepidemických opatření chystá v polovině června spustit i kampaň a nalákat cizince do Česka, premiérova slova nejsou poškozením snahy zaujmout turisty, ale jen apel na dodržování pravidel.

„Chápu to tak, že by měla být nastavená pravidla. CzechTourism se bude snažit propagovat Českou republiku tak, že jsme země, která pravidla má a dodržuje je. I od našich zahraničních zastoupení máme signály, že turisté k nám přijedou ve chvíli, kdy budou pravidla pro vstup jednak jednoduchá, ale také, až budou vědět, že jsou u nás pravidla dodržována, protože chtějí přijet do bezpečné země,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Vejvodová.

‚Turisté a turisté‘

Zároveň Vejvodová přiznává, že turisté, kteří do Česka přijíždí na jednu noc za alkoholem, nejsou cílovou skupinou kampaně. „Jsou turisté a turisté. I v hlavním městě byla před covidem spousta turistů, kteří obtěžovali občany žijící v centru - to jsou turisté, které přímo neoslovujeme. Oslovujeme ty, kteří chtějí poznávat české památky a historii a nejsou takoví rychlí turisté, kteří si užijí noční život a odjedou. Snažíme se oslovit ty, kteří tady zůstanou déle,“ dodala Vejvodová.

CzechTourism plánuje pro zahraniční turisty spustit kampaň na sociálních sítích, kde chce lákat především na památky, lázeňské pobyty, gastronomii či aktivní vyžití. Propagace se zaměří především na sousední země, Nizozemí, Maďarsko nebo Ukrajinu. Současně svoje marketingové aktivity spustí také zahraniční zastoupení CzechTourism pokrývající pětačtyřicet zemí světa. Na zahraniční marketing má pro rok 2021 příspěvková organizace spadající pod ministerstvo pro místní rozvoj vyhrazeno celkem 100 milionů korun.