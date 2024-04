Gin s mravenci, rum z řepy a cibulová tequilla. Ochutnejte Madsovy udržitelné destiláty z Dánska

Všechno jde, když se chce, říká jedno známé české rčení. Řídí se jím i Mads Nielsen z dánského ostrova Samsø, který tam v roce 2017 založil palírnu alkoholu. Na ostrov se vrátil z Karibiku, kde se naučil vyrábět rum, a chtěl v tom v Dánsku pokračovat. Jen místo dovážení cukrové třtiny se rozhodl použít cukrovou řepu. Zápisník zahraničních zpravodajů Kodaň 21:52 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mads Nielsen si na dánském ostrově Samsø založil palírnu alkoholu, ve které se nebojí experimentovat | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem se vrátil do Dánska, začal jsem obvolávat palírny a cukrovary a ptal jsem se, proč nikdo nedělá rum z cukrové řepy. A všichni říkali, že to nejde. Prý to nechutná dobře. A tak jsem si řekl, že to zkusím,“ popisuje Mads Nielsen své začátky. Podobný příběh má za sebou skoro každá lahev, kterou vyrábí.

„Dává mi smysl používat to, co je kolem mne. Proč nepoužívat cukrovou řepu, co se válí na polích, místo dovážení cukrové třtiny nebo melasy v obrovském tankeru přes Atlantský oceán?“

A tak Mads začal dělat rum, kterému sice oficiálně nesmí říkat rum, ale využil dánskou slovní hříčku a nazval ho råm.

Mravenci místo citrusů

Ale jeho tvořivost a odhodlání se nezastavili u jednoho produktu, a tak čtu na etiketách třeba mravenčí gin nebo rebarborovo-zázvorový gin.

„Chtěl jsem zjistit, jestli dokážu udělat gin, který by mi chutnal. Jalovec tu najdu, stačí vyjít do přírody a nasbírat. A pak jsem potřeboval nějakou citrusovou chuť. Ale nemáme tu na ostrově žádné pomerančovníky ani citronové háje,“ vypráví Mads. „Pak jsem si uvědomil, že tu máme mravence. Říká se jim pomerančoví mravenci, protože mají chuť jako pomerančová kůra.“

A tak Mads pravidelně každé léto vyráží na místní louky a do lesů, ručně sbírá mravence a pak je používá místo bylin v ginu. A rovnou vytahuje jednu lahev na ochutnání.

Destilát z pečené cibule

Mravenci místo citrusů, řepa místo třtiny a cibule místo agáve, i takové jsou přísady do Madsových destilátů | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

Kromě řepného rumu a mravenčího ginu se v Madsově „tvorbě“ dá najít také skutečná vodka z brambor, zázvorový gin, kde zázvor přinutil vypěstovat kamaráda zemědělce, nebo něco jako tequila, ale z cibule.

„Vzal jsem pět set kilo cibule tady ze Samsø, vykopal jsem díru v zemi, tam jsem cibuli upekl a zase vyndal. Byly téměř zkaramelizované. Pak jsem je vymačkal, čtyři hodiny mi nad tím tekly slzy. Nakonec jsem to zfermentoval, dvakrát destiloval a výsledkem je něco, čemu říkáme destillado de cebolla,“ popisuje výrobní postup.

I cibulového destilátu dostávám trochu ochutnat – připomíná cibulovou polévku s takovou zvláštní dochutí.

Vánoční překvapení

Nedá se nezeptat, zda Mads někdy nevyhodnotil některý ze svých experimentů tak, že ho možná neměl dělat.

„Někdy, jednou za čas, si říkám: No, možná jsem tohle opravdu zkoušet neměl. Ale zase se z toho poučíte a celá rodina pak dostane k Vánocům lahve, protože je nemůžete prodat, když to chutná otřesně,“ směje se.

A rodina nejspíš bude dostávat lahve i dál, protože Mads má spoustu plánů. Už nějakou dobu se například pokouší vytvořit nealkoholický gin. Zda bude s mravenci, ale nezmiňuje.

Madsova palírna na dánském ostrově Samsø | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas