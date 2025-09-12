Dny evropského dědictví o víkendu zpřístupní vilu v Bučovicích nebo zámek v Moravském Krumlově
Několik běžně nepřístupných památek na jižní Moravě se tento víkend mimořádně otevře pro návštěvníky. Lidé si prohlédnou třeba židovské hřbitovy, vilu i zámek. Na nadcházející sobotu a neděli připadá hlavní část Dnů Evropského dědictví. Konají se celé září, ale na tento víkend soustředí své hlavní akce v celém Česku.
Ještě v pátek se zájemci dostanou do Druckerovy vily v Bučovicích. První prohlídka začíná před půl devátou a další je v půl čtvrté odpoledne. Není nutné se registrovat.
Chátrající vila stojí v kdysi věhlasném nábytkářském závodu UP u nádraží. Město má s tímto areálem nové plány, zrovna získalo dotaci sto milionů korun, která má umožnit přestavbu šestihektarového území na nové domy i park a hřiště. Ovšem Druckerova vila je jediný dům, který v lokalitě radnice zachová a využije jinak, zatím ale ještě neví jak.
V Bučovicích bude v neděli přístupný i židovský hřbitov, kde si lidé prohlédnou také nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1767. V sobotu stojí za návštěvu třeba Lomnice na Tišnovsku, kde výjimečně otevřou oranžerii, pivovar, synagogu, panskou sýpku nebo renesanční zámek.
Na návštěvníky se kromě Bučovic chystají třeba v Boskovicích v synagoze, stejně jako v synagoze v Mikulově a na zámku v Moravském Krumlově.
Dny evropského dědictví končí až 30. září. Proto i ti, kteří mají tentokrát jiné plány, mohou třeba 19. a 20. září zavítat na prohlídku do důstojnického pavilonu Louckého kláštera ve Znojmě. Anebo do Kaple Nejsvětější Trojice v Ivančicích, a taky na přednášku v tamním husitském sboru.
O posledním zářijovém víkendu budou i nadále otevřené zmíněné synagogy v Mikulově a Boskovicích. Kdo na prohlídky vyrazí, měl by se dopředu podívat, jestli je tam vstupné zdarma, dobrovolné, nebo platí běžný ceník. U různých památek se to totiž liší.