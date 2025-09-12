Dny evropského dědictví o víkendu zpřístupní vilu v Bučovicích nebo zámek v Moravském Krumlově

Několik běžně nepřístupných památek na jižní Moravě se tento víkend mimořádně otevře pro návštěvníky. Lidé si prohlédnou třeba židovské hřbitovy, vilu i zámek. Na nadcházející sobotu a neděli připadá hlavní část Dnů Evropského dědictví. Konají se celé září, ale na tento víkend soustředí své hlavní akce v celém Česku.

Bučovice (Vyškov) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Zámek v Moravském Krumlově

Na bučovickém židovském hřbitově uvidí návštěvníci i náhrobek z roku 1767 (ilustrační foto) | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Ještě v pátek se zájemci dostanou do Druckerovy vily v Bučovicích. První prohlídka začíná před půl devátou a další je v půl čtvrté odpoledne. Není nutné se registrovat.

Chátrající vila stojí v kdysi věhlasném nábytkářském závodu UP u nádraží. Město má s tímto areálem nové plány, zrovna získalo dotaci sto milionů korun, která má umožnit přestavbu šestihektarového území na nové domy i park a hřiště. Ovšem Druckerova vila je jediný dům, který v lokalitě radnice zachová a využije jinak, zatím ale ještě neví jak.

2:37

‚Nádherná kvalita, černobílé fotky.‘ Restaurátoři v Hranicích sundali ze střechy radnice ‚makovici‘

Číst článek

V Bučovicích bude v neděli přístupný i židovský hřbitov, kde si lidé prohlédnou také nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1767. V sobotu stojí za návštěvu třeba Lomnice na Tišnovsku, kde výjimečně otevřou oranžerii, pivovar, synagogu, panskou sýpku nebo renesanční zámek.

Na návštěvníky se kromě Bučovic chystají třeba v Boskovicích v synagoze, stejně jako v synagoze v Mikulově a na zámku v Moravském Krumlově.

Dny evropského dědictví končí až 30. září. Proto i ti, kteří mají tentokrát jiné plány, mohou třeba 19. a 20. září zavítat na prohlídku do důstojnického pavilonu Louckého kláštera ve Znojmě. Anebo do Kaple Nejsvětější Trojice v Ivančicích, a taky na přednášku v tamním husitském sboru.

O posledním zářijovém víkendu budou i nadále otevřené zmíněné synagogy v Mikulově a Boskovicích. Kdo na prohlídky vyrazí, měl by se dopředu podívat, jestli je tam vstupné zdarma, dobrovolné, nebo platí běžný ceník. U různých památek se to totiž liší.

Hana Novotná Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme