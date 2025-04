Do Británie už jen s cestovní registrací. Češi musí nově žádat o povolení, stojí 300 korun a platí dva roky

Čeští občané musí mít od středy pro krátkodobou návštěvu Velké Británie elektronickou cestovní registraci (ETA). Podrobné informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí. Registrace aktuálně stojí deset liber (zhruba 300 korun). Od vyřízení je platná dva roky, během kterých lze do Británie cestovat opakovaně, nikdy ale ne na více než šest měsíců. Praha/Londýn 7:26 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavedení ETA se týká všech Čechů včetně dětí (ilustrační foto) | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Turisté plánující cestu do Spojeného království musí vyplnit a odeslat registrační formulář a následně na svůj kontaktní e-mail obdrží registraci. Potvrzení by mělo standardně přijít do tří pracovních dnů, může ale trvat i déle. Ministerstvo doporučuje o registraci žádat s dostatečným předstihem.

Zavedení ETA se týká všech Čechů včetně dětí, kteří na území Británie vstupují na dobu kratší než šest měsíců, a to za účelem turistiky, návštěvy rodiny nebo přátel, popřípadě za obchodním nebo studijním účelem. ETA je nutná i pro případ, kdy budou lidé přes Británii pouze projíždět.

Registrace ale není třeba, pokud lidé přestupují na některém z britských letišť a neprochází přitom hraniční kontrolou. V případě, že ve Spojeném království plánuje člověk pracovat, musí si požádat o klasické pracovní vízum. Podobně pro delší studijní pobyt je potřeba získat studijní vízum.

ETA pro vstup do Británie funguje podobně jako například ESTA ve Spojených státech. Registraci pro vstup do Británie musí mít od dnešního dne občané všech zemí Evropské unie. Nevztahuje se jen na ty, kteří musí mít víza, a také na občany Irska.