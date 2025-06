Do Prahy přijíždějí krátkodobí návštěvníci. Rychlá turistika město jen opotřebovává, kritizuje starostka

V Barceloně, Lisabonu nebo Benátkách v neděli protestují místní obyvatelé proti přebujelému turismu neboli overturismu. „Lidé zůstávají ve městě průměrně jen něco málo přes dvě noci. To znamená, že přijíždějí jenom krátkodobí návštěvníci a ti přirozeně jdou jenom po povrchu, nevěnují se například kulturní nabídce města a podobně,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál situaci na Praze 1 starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP09). Rozhovor Praha 0:10 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velké množství turistů způsobuje neúměrný hluk v ulicích, říká starostka (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet turistů, kteří v Praze strávili jednu noc, loni mírně překonal předcovidovou úroveň, uvádí Český statistický úřad. Bylo jich přes osm milionů. Jak se změnila struktura turistů a jejich vnímání obyvatel centra Prahy?

Můžeme říct, že se navrátila úroveň po covidu. Ale má tendenci stoupat, protože dnes už víme, že v prvním kvartále roku 2025 jsme, meziročně měřeno, zase o půl procenta výš.

Připravujeme se na to, že turismus bude dále stoupat, takže na to připravujeme navýšení výdajů za úklid a podobně, popisuje starostka Prahy 1

Struktura turistů zůstává taky relativně neměnná, bohužel, protože nám lidé zůstávají ve městě průměrně jen něco málo přes dvě noci. To znamená, že přijíždějí jenom krátkodobí návštěvníci a ti přirozeně jdou jenom po povrchu, nevěnují se například kulturní nabídce města a podobně. Je to rychlá turistika, která město jenom opotřebovává.

Staví se k tomu místní obyvatelé negativně?

Do jisté, poměrně velké, míry. Má to několik důvodů. První, ten základní, nejjednodušší důvod je, že takové množství turistů způsobuje neúměrný hluk v ulicích, neúměrnou zátěž zejména v noci.

Způsobuje to ale také krátkodobé ubytování, protože to je v současné době velký trend, který stále stoupá. Byty na krátkodobé ubytování nejsou obydleny standardně, a to přináší mnoho negativních projevů – ať už je to hlučnost, neklid v domě, určitý pocit nebezpečí a tak dále.

Ve Sněmovně čeká na závěrečné schválení novela zákona, který by zavedl registrační systém E-turista. Má přinést podrobnější přehled o nabídce krátkodobých ubytování a obcím by mohl dát možnost regulace. Jaký máte aktuálně přehled o tom, jak velká část bytů v Praze 1 teď slouží ke krátkodobému ubytování a jak by případně, až budete vědět přesněji, kolik to je, jste mohli nějakým způsobem zasáhnout?

První věc je, že je otázka, jestli budeme vědět přesněji, protože pokud by prošel zákon v navrhované podobě, tak ani samospráva, dokonce ani stavební úřady nebudou mít vhled do tohoto registru.

To je věc, kterou dlouhodobě kritizujeme a požadujeme, aby to bylo napraveno. Jsou tam pozměňovací návrhy v tom smyslu, ale je otázka, jestli je vůbec akceptuje Sněmovna.

Nám by to pochopitelně pomohlo hodně, protože bychom si dokázali zjistit, kde zátěž je, mohli bychom se na to připravit, ať už co se týče třeba svozu odpadu a tak dále.

Ale především bychom mohli vyžadovat, aby ti, kteří takto podnikají, k tomu měli patřičnou kolaudaci, protože jestliže někdo používá byt na krátkodobé ubytování, byt, který předjímá stavební zákon jako byt pro dlouhodobé standardní ubytování, tak ho používá dle našeho názoru neoprávněně. Pak bychom do toho mohli toho vstupovat a tomuhle, dle našeho názoru nekalému, podnikání se bránit.

V září vyjde nová kniha Dana Browna, která se odehrává v Praze. Připravujete se na to, že to vzbudí o Prahu ještě větší zájem?

Je to pravděpodobné, ale bude to asi jenom taková výchylka. Připravujeme se na to, že turismus bude dále stoupat, takže na to připravujeme navýšení výdajů za úklid a podobně. Ale také požadujeme od Parlamentu zvýšení poplatku za ubytování, abychom měli služby, které město musí poskytovat, z čeho hradit.