Česká televize natáčela v Nouzově Stopy Járy Cimrmana. Dokument bude mít premiéru na jaře

Největší Čech Jára Cimrman zanechal v našem kraji řadu stop. Připomínají ho Maják a muzeum doby Járy Cimrmana, kino Járy Cimrmana, cyklostezka Járy Cimrmana a také Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Štáb České televize natáčel v Nouzově dokument Stopy Járy Cimrmana. Byl u toho náš redaktor Jaroslav Hoření

Právě tam zavítal i štáb České televize s režisérem Patrikem Ulrichem, který natáčí dokument Stopy Járy Cimrmana. Natáčení jeho stopy na Nouzově s Janem Hrabětou zachytil redaktor Jaroslav Hoření. „Je to zajímavé, já jen netuším, kudy ta cesta všude vede, jaké jsou všechny tyhle vynálezy, kolik jich je a kde jsou,“ podivoval se pan Hraběta nad Cimrmanovou nejnižší rozhlednou na světě. „Tahle rozhledna rozhodně má Cimrmanovu úroveň,“ uznal.

Hraným dokumentem bude provázet člen Divadla Jary Cimrmana Miroslav Táborský: „Já jsem benjamínek souboru, už léta, a díky tomu poznávám místa, která kolegové znají a doplňuje mi to vzdělání,“ pochvaloval si.

„Když jsme začali dělat první díl, tak jsem měl obrovský ostych, nevěděl jsem, do jaké míry mohu pány režírovat. Pak jsem pochopil, že jsou to profíci, a já se od nich vlastně učím. A točit s nimi, to je vždycky velká legrace,“ přiznal režisér dokumentu Patrik Ulrich.

A jak natáčení probíhalo? Poslechněte si reportáž. Nový hraný dokument by měl mít na obrazovkách České televize premiéru na jaře 2023. Podrobněji se na průběh natáčení můžete podívat do galerie.