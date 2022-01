Doprava v Liberci se výrazně zkomplikuje. Na vině bude rekonstrukce tří mostů

Dohromady čeká rekonstrukce tři mosty, práce na prvních dvou začne už na jaře, navážou pak práce na třetím nad Košickou ulicí, zrekonstruovat je třeba také tunel. ČTK to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Jen rekonstrukce mostů přijdou včetně DPH na 377 milionů korun.

„Práce na průtahu Libercem budou poměrně rozsáhlé, příští dvě stavební sezony budou náročné, protože doprava se bude svádět na jeden jízdní pás v režimu 2 + 1, takže to může tvořit případné kolony,“ doplnil Mátl. Průtah Libercem je nejvytíženějším úsekem v Libereckém kraji, ve všedních dnech tam projede až 50 000 automobilů za 24 hodin. Mosty postavené v 70. letech ale nejsou v dobrém stavu, už nyní je tam provoz omezený před sjezdem na silnici I/14 na Jablonec a na nájezdu od Jablonce ve směru na Děčín.

Právě oblast napojení na I/14 čeká od jara rekonstrukce, navázat by na ni měla i demolice a výstavba nového mostu nad Košickou ulicí. „Rádi bychom s ní začali v příštím roce, nicméně čekáme na to, jakým způsobem se vyjezdí dopravní omezení. Dokumentaci máme hotovou a je to jen o zahájení výběrového řízení,“ uvedl ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth. Připravena je podle něj i dokumentace k rekonstrukci tunelu. „Obávám se ale, že takhle dlouhé omezení už nebude únosné. Budeme se snažit maximálně zrychlit ty mosty, abychom mohli co nejdříve zahájit rekonstrukci tunelu, který se zase bude dělat za provozu, takže to bude zase o jistých omezeních,“ dodal.

Na komplikace se připravuje i město Liberec. „Bohužel ta stavba ovlivní průjezdnost města, uvažuji proto, že se město přihlásí jako účastník správního řízení o uzavírkách, aby si nenechalo vnutit od státu příliš dlouhou uzavírku. Stát bude muset prokázat, které objízdné trasy bude chtít používat, a jak dlouho,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Radnice podle něj v souvislosti s omezením dopravy na průtahu čeká větší zatížení na souběžné třídě Dr. Milady Horákové nebo v Košické ulici.

Kvůli rekonstrukci na průtahu podle Zámečníka město odložilo další rekonstrukci třídy Dr. Milady Horákové od Poštovního náměstí směrem ke Kauflandu. „Dělat se bude až po skončení prací v letech 2024 a 2025,“ doplnil primátor. Ve městě se ale budou dělat další práce, které dopravu zkomplikují, v Sokolské ulici, stavět se bude Nová Pastýřská. „Musíme ale brát ohled na občany a koordinovat uzavírky tak, aby to vždy bylo kudy objet, takže ten nový vnitřní městský okruh budeme dělat po etapách,“ dodal Zámečník.