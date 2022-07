Záchrana mužů z moře stála 6000 eur, zaplatit to musí místní. Španělské město se chce bránit

V severošpanělském městě San Sebastián byla ještě noc, když dva muže - Španěla a Brazilce - napadlo jít si zaplavat. Vběhli do ledové vody omývající městskou pláž La Concha, čímž zakončili noc plnou zuřivých večírků. Brzo ale začaly problémy, píše server listu The Guardian. Madrid/Washington 14:06 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výběr letní dovolené se letos může lidem zkomplikovat. Některé zájezdy jsou totiž už vyprodané. Nabídka last minute dovolených je navíc omezená. | Foto: Dan Gold | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Moře mělo 13 stupňů Celsia a silné mořské proudy v Biskajském zálivu plavce stáhly do hlubších vod. Jejich obtíží si všiml policista, který spustil záchrannou akci, při níž se na místo dostavilo přes 20 záchranářů, popisuje server listu The Guardian.

Náklady na dubnovou operaci se odhadem vyšplhaly na zhruba 6000 eur, tedy 148 tisíc korun. Pokud ale úředníci v San Sebastiánu dosáhnou svého, bylo to patrně naposledy, co musí město podobnou částku zaplatit ze svého. Baskické město připravuje návrh vyhlášky, který by v případě nedbalosti nebo lehkovážnosti náklady účtoval těm, kteří záchranu potřebují.

„Nejraději bych nikdy nikomu neúčtoval ani jediné euro, libru nebo dolar,“ říká Martín Ibabe, městský radní zodpovědný za bezpečnost občanů. „Cílem je, aby k těmto incidentům nedocházelo. Konfrontační povaha této vyhlášky má za cíl přimět lidi, aby si dvakrát rozmysleli, co chtějí udělat,“ uvádí Ibabe.

Usnul na kamenné hrázi

V San Sebastiánu se odehrálo několik případů, které Ibabe označuje za „zjevné příklady nezodpovědnosti“. Zahrnují turistu, kterého uvěznil příliv, když usnul na kamenné hrázi, a opilou ženu, která sešplhala po skále v místech známých pro divoké vlnobití.

Nemalé částky za řadu záchran z několika posledních let musí platit místní obyvatelé. Každá záchranná akce také představuje osobní riziko pro záchranáře a blokuje cenné zdroje, což představuje problém v případě, že ve stejnou dobu nastane jiná mimořádná událost.

Příprava potřebné legislativy je ale podle Ibabeho komplikovaná.

Někteří kritici se obávají, že vyhláška může lidi odradit od toho, aby požádali o pomoc, zatímco další tvrdí, že by mohla nespravedlivě trestat ty, kteří se do prekérní situace dostanou náhodou.

Ibabe tyto obavy odmítá s tím, že záchranáře k událostem na moři často volají přihlížející a že město bude při uplatňování normy postupovat obezřetně. „Pokud existuje sebemenší pochybnost, nebudeme lidem nic účtovat,“ říká a doufá, že legislativa bude zavedena do konce léta.

Nezodpovědní turisté

Normy umožňující úřadům vymáhat náklady na záchranné operace existují na různých místech světa, včetně osmi států USA. Jen málo z nich je ale prosazuje tak, jako New Hampshire, který v průměru ročně získá náklady zpět za 12 incidentů. Většinou jde o pěší turisty. Místní norma pochází z roku 2008, kdy se úřady snažily najít prostředky na pátrací a záchranné mise, říká Kevin Jordan ze státního ministerstva pro ryby a lovnou zvěř.

„Lidé, kteří jsou dobře vybaveni, dobře připraveni a kteří spadnou a zraní se - ti podle mě nezodpovědní nejsou. To se prostě stává a za to nic nechceme,“ říká Jordan. „Pokud je to mladý člověk s autismem nebo starší pacient s demencí, také nic neúčtujeme,“ dodává s tím, že stejně postupují i ve smrtelných případech.

Naopak náklady za záchranu zaplatí pěší turisté, kteří se rozhodnou vyšplhat na 1200 metrů vysoký vrcholek pozdě odpoledne, za bouřky a bez vybavení, nebo ti, kteří ignorují pokyny záchranářů.

Zákon musel obstát před nejvyšším soudem v New Hampshireu v roce 2015, kdy se turista odvolal proti zaplacení 9000 dolarů, tedy 211 tisíc korun, za 14hodinovou záchrannou operaci, do které se zapojilo na 50 lidí. Soud dal za pravdu státu, že si muž počínal nedbale.

Po čtyřech operacích kyčle, s umělým kloubem, který si pětkrát vykloubil, se muž sám vydal na pětidenní pěší túru, jež zahrnovala několik vrcholů vyšších 1500 metrů. Podle předpovědi měl během výletu silně foukat vítr a mělo pršet.