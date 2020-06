Dovolená mimo Evropu? Ve hře je Turecko nebo Egypt, cestovní kanceláře ale čekají na ‚semafor‘

Hranice Evropské unie jsou pro turisty do 1. července z rozhodnutí Evropské komise uzavřené. Češi sice mimo Evropu vycestovat mohou, po návratu ale musí podstoupit test na koronavirus nebo karanténu. Opatření se budou uvolňovat postupně, cestovní kanceláře ale i tak doufají, že se už v létě turisté podívají do exotičtějších destinací. Praha 11:03 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se podle většiny cestovních kanceláří cestovat nebojí, takže poptávka zajištěná je. Podle Čedoku se klienti často ptají například na Turecko | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od začátku července by se podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové měly otevřít hranice hlavně pro země Balkánu. Mělo by se tak dát cestovat například do Srbska nebo Černé Hory. To vše za předpokladu, že se v zemích nezhorší epidemiologická situace.

„Další uvolňování, kromě Balkánu, je v řešení. V tuto chvíli je to na diskusi Evropské unie. Byli bychom rádi, kdyby se to hromadně dohodlo na úrovni EU, aby skutečně všichni občané EU měli ze všech letišť podmínky stejné,“ popisuje současný plán Štíchová pro server iROZHLAS.cz.

Mezi další destinacemi, kam by se mohlo volně cestovat, jsou země severní Afriky. Se zeměmi jako Egypt nebo Tunisko by se velmi předběžně dalo počítat ve druhé polovině léta, třeba od srpna. Pokud by celoevropské otevření nenastalo, mohlo by Česko uzavřít bilaterální dohody. To by ale podle Štíchové mohlo zkomplikovat cestování ze sousedních zemí.

„Pokud si vyjednáme jiné podmínky vstupu a výstupu s nějakými jinými zeměmi než Rakousko, Německo, tak pro Čechy, kteří by tam cestovali z jiných zemí, budou platit jiné podmínky než pro Českou republiku,“ zdůrazňuje Štíchová.

Počkáme, uvidíme

Cestovní kancelář Blue Style začala jako jedna z prvních nabízet cesty do Egypta už od 15. července. Ale vzhledem k tomu, že se v zemi zhoršila epidemiologická situace, společnost Smartwings, která měla spoj mezi Prahou a Hurghhadou zajišťovat, obnovení letů pozastavila.

„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci došlo k posunu termínu plánovaného obnovení letů do Egypta na 1. srpna,“ vysvětluje mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

„Aktuálně je zřejmé, že do zemí severní Afriky se nebude v červenci létat, proto momentálně máme prodej těchto destinací pozastavený do 1. srpna. Další případné změny budeme provádět dle aktuální situace, kterou budeme bedlivě sledovat,“ sdělila mluvčí Blue Style Jana Ondrejechová.

Ostatní cestovní kanceláře jsou s plánováním víc obezřetné a čekají, jak vláda aktualizuje semafor cestování i mimo země Evropské unie.

„Čekáme, jaká bude situace, jestli bude do těch zemí možné cestovat bez omezení. To je klíčové, bez toho to nejde. V momentě, kdy bude možné cestovat bez omezení, to znamená bez testů a karantén, pak to můžeme začít nabízet,“ říká Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer.

Na další rozhodnutí vlády čekají i cestovní kanceláře ČEDOK nebo Exim tours. „V tuto chvíli se spíš spekuluje o tom, kdy se tam bude jezdit,“ dodává mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Někteří ale doufají, že ve druhé polovině léta už bude možné cestovat i za exotikou.

„Jak se bude Evropa otevírat světu, tak bychom plánovali i ty neevropské destinace. Ale půjde hlavně o poznávací zájezdy v první fázi. Doufáme, že mezi prvními pobytovými zájezdy by mohl být Egypt, Turecko, Severní Kypr, tedy ty bližší destinace,“ vyjmenovává možnosti mluvčí Firo Lucie Frnochová.

Lidé se podle většiny cestovních kanceláří cestovat nebojí, takže poptávka zajištěná je. Podle Čedoku se klienti často ptají například na Turecko. Fischer zase zaznamenal dlouhodobý zájem o země Perského zálivu, jako jsou Spojené arabské emiráty.

„Z hlediska vnímání toho, jak tam bude čisto a jak se bude dbát na nějaká opatření, tak si myslím, že to jsou země, které budou vnímané pozitivně, protože standard služeb je vysoký a hotely jsou kvalitní, takže si i s tím dokážou poradit,“ myslí si Bezděk.

Exotika na podzim

Někteří ale místo léta plánují dovolenou až na podzim. „Je už velký zájem o Spojené arabské emiráty. Tam lidé už hodně nakupují na říjen. A vypadá to, že oficiálně by tam Češi mohli začít létat od srpna. A zdá se, že naše stálice Maledivy, Mauricius a hit loňského roku Srí Lanka, ta měla loni 90 procent nárůst, začínají vypadat slibně,“ vysvětluje mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Zájezdy v pozdějších měsících se většina cestovních kanceláří prodávat nebojí a doufají, že se do té doby situace uklidní. Podle Šatného ale něco takového v současné situaci není k zákazníkům spravedlivé. Zdůrazňuje, že se situace mění rychle a nelze tak s určitostí slíbit, že se hranice opravdu otevřou.

Štíchová navíc zdůrazňuje, že ne ve všech zemích, které tak vypadají, je epidemiologická situace bezpečná. „Čísla vypadají, že země je relativně bezpečná, ale je to třeba jenom proto, že se neprovádí dostatek testů, což my nedokážeme lidem už jinak sdělit, než že jim nedoporučíme cestování.“

Pokud by proto někdo vycestoval do země, která na semaforu není ještě hodnocena jako bezpečná, musí se zpátky do Česka vrátit buď s negativním testem, nebo se nechat jít otestovat do 72 hodin od příletu či nastoupit do karantény.