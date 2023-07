Za přivezení ‚suvenýrů‘ z dovolené může padnout i pokuta. Češi si kromě mušlí vozí i hady nebo želvy

Písek z pláže na Sardinii, mušle z Francie, ale i gekoni, hadi a želvy. Jen některé z věcí, s kterými se setkali celníci z pražského ruzyňského letiště při kontrolách zavazadel. Na dovoz nepovolených předmětů či dokonce živočichů teď v době dovolených naráží prakticky denně. Co si tedy z dovolené můžeme a naopak nemůže přivést? Odpovídá mluvčí celního úřadu Praha-Ruzyně Igor Lenský. Praha 7:00 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Azurovém pobřeží ve Francii vyhláška zakazuje sběr mušlí větších než tři centimetry (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Kvůli kterým předmětům můžu mít problém?

Nejčastěji celníci zabavují úlomky z korálových útesů nebo orchideje a jiné chráněné rostliny. Turista si věci kopí nebo je sebere při výletu. Bohužel se ale setkáváme i s případy, kdy se tyto věci vozí za komerčním účelem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přivést si v kufru z dovolené úlomek korálu nebo chráněnou rostlinu se může pořádně prodražit

Příkladem je kufr s šedesáti čtyřmi hady, pěti želvami a čtyřmi gekony, který celníci nedávno zabavili. Případem se už zabývá Česká inspekce životního prostředí. Prakticky nejčastějším prohřeškem je dovoz živočichů a rostlin, které jsou na seznamu CITES. To je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Každoročně celníci odhalí desítky porušení, v loňském roce jich bylo 94.

Někteří lidé si z dovolených vozí mušle, kamínky... Tady sankce nehrozí?

Záleží, jestli jejich sběr nezakazuje lokální vyhláška. Třeba na Azurovém pobřeží ve Francii vyhláška zakazuje sběr mušlí větších než tři centimetry. V Sardinii zas nedávno pokutovali člověka, který si chtěl odvést písek. Turista do dvoulitrové plastové lahve nabral na Sardinské pláži a dostal pokutu 700 euro.

V poslední době se zpřísňují i pravidla pro vývoz věcí z Indonésie nebo Egypta. Zákazy platí zpravidla v chráněných oblastech nebo národních parcích.

Co jídlo, platí nějaký zákaz i pro potraviny?

Platí, konkrétně se do Česka nesmí dovážet živočišné produkty pro osobní spotřebu ze zemí mimo Evropskou unii. Je to například maso a masné výrobky a také produkty z mléka.

Chorvatsku chybí turisté. Na vině může být naše nadutost i vysoké ceny, píše místní deník Číst článek

Jde o to, že ve třetích zemích je odlišná a většinou horší nákazová situace. Vyskytují se tam nebezpečné nákazy, které bychom mohli zavléct na území české republiky nebo Evropské unie.

Jsou ale výjimky, na které se zákaz nevztahuje. Jde například o Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Švýcarsko. Z Grónska nebo Faerských ostrovů lze dovézt jen 10 kilo těchto produktů.

V případě porušení zákazů celníci věci zabavují a likvidují, stejná pravidla platí i pro zásilky a balíky s živočišnými produkty.