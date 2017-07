Dovolená na motorce. Odpočívejte každou hodinu a pojistěte sebe a svůj stroj

Dovolená na motorce určitě láká nejednoho majitele dvoukolového stroje. Je potřeba se na ni ale pořádně připravit. Takový výlet po Evropě je přece jen o něco náročnější než jednodenní projížďka k Máchovu jezeru. Praha 11:00 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chcete vyrazit na dovolenou na motorce? Pokud míříte do zahraničí, nezapomeňte připojistit sebe i svůj stroj. | Foto: Eric Welch | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Petr Hendrich jezdí se svými klienty na motorkách po Evropě a také Asii. Díky svým mnohaletým zkušenostem ví, že nejdůležitější je používat chrániče a kvalitní oblečení, které v případě pádu mohou zmírnit zranění.

„Co si s sebou zabalit je jedna věc, ale druhá věc je dbát na bezpečnost. Únava se na motorce násobí. To je důležitější, než co si zabalit. Já si nebalím skoro nic. Teď jsme měli nedávno nepříjemnou nehodu pravděpodobně z únavy, kdy si za to ten člověk mohl sám. Vjel do příkopu asi 120 kilometrů v hodině. Byl hodně pobitý, naštěstí nic zlomeného. To se všechno stává,“ popisuje Radiožurnálu Hendrich.

Únavě na motorce předejdete kratšími, ale zato častějšími přestávkami. „Každou hodinu zastavovat. Ani tak ne na počet kilometrů, ale na čas. Protože tělo se odvodňuje, navíc když jsou horka. Je potřeba se protáhnout, napít se a přestat se koncentrovat na jízdu a opravdu si odpočinout,“ radí posluchačům Radiožurnálu Hendrich.

Nezapomeňte se pojistit

Nikdo by ale před cestou neměl zapomenout pojistit sebe a svůj stroj. V případě poruchy, nebo dokonce nehody se náklady mohou vyšplhat až do milionů.

„Částky přes milion se tam opravdu vyskytují každý rok. Nejdražší, co jsme měli, byla okolo pěti milionů korun. Byla to nehoda mladého muže na skútru ve Vietnamu. Poranil si hlavu a podstoupil operaci na místě. Potom letecká repatriace speciálem zpět do České republiky. Naštěstí po roce máme zprávy, že se mladý muž uzdravil. Dobře to dopadlo a pojistku měl dobrou, takže mu vystačila,“ vysvětluje Michal Egert z asistenční služby Europ Assistance.

Podle statistik České asociace pojišťoven havaruje každý rok v zahraničí kolem sta motorkářů a průměrná škoda je přes 200 tisíc korun, což je zhruba čtyřnásobek v porovnání se škodami v Česku.