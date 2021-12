Tisíce Čechů míří do ciziny pandemii navzdory. Prodeje zájezdů meziročně vzrostly o desítky procent

Desítky tisíc Čechů se letos chystají přes zimní svátky na lyže nebo do exotiky. Odhaduje to podle Radiožurnálu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Podle ní prodeje zájezdů vzrostly meziročně o desítky procent. V loňské sezóně totiž řada lidí svoji dovolenou kvůli pandemii koronaviru odložila a letos si ji už nechtějí nechat podruhé ujít. Musí ale počítat s tím, že si připlatí. Praha 19:37 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní společnosti teď prodávají stovky zájezdů denně | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas, Český rozhlas Radiožurnál

I když teď do kamenné pobočky cestovní kanceláře lidé tak často jako před pandemií koronaviru nechodí, zájem o zájezdy je velký. Lidé se informují online nebo třeba po telefonu. Rezervují si hlavně pobyty v Dominikánské republice, Egyptě a taky na Kanárských ostrovech.

„Teď zpracovávám nabídku pro klienty, kteří by chtěli příští týden odcestovat do Egypta. Mají poměrně jasné požadavky, takže jsem jim vybrala tři hotely, které bych řekla je splňují nejlépe a věřím, že to dneska doladíme a že si zájezd zakoupí,“ popisuje Jana Tesařová, pracovnice cestovní kanceláře Čedok.

Podle mluvčí firmy Kateřiny Pavlíkové, teď společnost prodává stovky zájezdů denně.

„Dokonce jsme v minulých týdnech zaznamenali prodeje o 30 procent vyšší než v roce 2019 před pandemií. Čísla opravdu dokazují to, že lidé cestovat chtějí a už si i zvykli na nějaké dodatečné podmínky, které s tím souvisí - ať už je to nějaké dokládání potvrzení o testu nebo o očkování,“ říká Pavlíková.

Během zimních svátků, o Vánocích a na Silvestra, už jsou takřka všechny zájezdy vyprodané. „Zbývají tam poslední místa třeba na Kanárských ostrovech, ale opravdu do většiny těch destinací, tak už máme téměř všechno pryč,“ vypočítává Pavlíková.

Že se kapacity letadel naplňují, nakonec potvrzuje i online prodejce zájezdů společnost Invia. Podle jejích statistik si zimní dovolenou dopřávají hlavně čtyřicátníci a rodiny s dětmi. „Počet prodaných zájezdů na období Vánoc nebo Silvestra jsou už v řádu tisíců. Celkově v tomto období vede letecký zájezd na osm dní do čtyřhvězdičkového hotelu v all inclusive,“ pokračuje mluvčí firmy Andrea Řezníčková.

Lidé se připlatí až tisíce

Podle dat společnosti Invia Češi letos za svoji zimní dovolenou vydají průměrně 22 tisíc korun. Kvůli nejistému vývoji pandemie koronaviru teď některé cestovní kanceláře klientům vychází vstříc. Třeba Fischer nabízí bezplatné storno zájezdu.

„U těch nejoblíbenějších exotických destinacích má ten klient situaci ve svých rukou, protože ještě 30 dní před odletem ten zájezd zrušit sám pouze z vlastního rozhodnutí a my mu vrátíme všechny peníze zpátky,“ popisuje mluvčí Jan Bezděk.

Kromě exotických dovolených lidé přes svátky volí i lyžování v cizině. V nabídce je aktuálně Francie nebo taky Itálie. Ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková ale upozorňuje na vyšší ceny. Lyžaři si připlatí i tisíce korun na osobu.

„Třeba v Itálii balíček v PasotTonale, který zahrnoval dopravu a ubytování v hotelu s polopenzí včetně skipasu. Zájezd v loňské sezóně stál 11 800 korun, letos se totožný zájezd prodává za 13 800. Ke zdražení došlo jak u skipasů, tak u ubytovatelů v Itálii, a to o 15 až 20 procent,“ říká Chaloupková.

Nejoblíbenější cíl českých lyžařů Rakousko zůstává pro turisty dál zavřený. Kvůli celostátnímu lockdownu tam ve sjednaném termínu neodjedou tisíce Čechů.