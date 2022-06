Zdraví na dovolené: nezapomeňte na běžné léky, můžete se také nechat očkovat, radí experti

Blíží se začátek prázdnin a s tím i čas letních dovolených. Možná i vy se chystáte někam do zahraničí, ať už po Evropě nebo třeba i na jiný kontinent. Kromě oblečení, hygieny a dokladů by ale v tašce neměla chybět i cestovní lékárnička. V novém cestovatelském seriálu Radiožurnálu experti popisují, co by nemělo chybět v lékárničkách i jak se chránit před místními onemocněními. Praha 13:00 26. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původně exotické nemoci se ale rozšiřují i do jižní Evropy - jde třeba o malárii nebo horečku dengue | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Přibalit byste si měli léky, které trvale užíváte - a mělo by jich být jeden a půl krát víc, než odpovídá délce dovolené, to pro případ, že byste se v zahraničí zdrželi déle než bylo v plánu.

Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu o zdraví na dovolené

Pak by také neměly chybět léky na vysokou teplotu, proti bolesti nebo střevním potížím. Právě průjmová onemocnění patří mezi nejčastější zdravotní komplikace na dovolené. „Uplatňují se další původci nemocí přenášených vodou a jídlem, tedy žloutenka – zánět jater typu A, případně břišní tyfus,“ varuje specialista na cestovní medicínu Pavel Slezák.

V exotických zemích by se měli turisti vyhýbat předem omyté zelenině i ovoci a používat výhradně balenou vodu, radí Kateřina Fabiánová z Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu.

„Nejčastější chybou je dávat si led do vody, protože může být z vody, která není pitná a může nám to průjmové onemocnění zkazit celou dovolenou,“ vysvětluje expertka.

Zvažte očkování

Zvážit byste taky měli očkování proti některým nemocem. S ohledem na cílovou zemi lékaři doporučují vakcíny proti vzteklině, choleře, meningokokům, žloutence typu A a břišnímu tyfu, říká Pavel Slezák.

„I dva dny před odjezdem se dá minimálně poradit cestovateli z hlediska zdravotních rizik, dají se předepsat léky na průjmy, antimalarika, případně se dá očkovat proti žloutence A, břišnímu tyfu, což jsou nemoci, kde díky dlouhé inkubační době lze očkovat i krátce před odjezdem,“ popisuje specialista na cestovní medicínu.

Právě dlouhá inkubační doba u některých nemocí je příčinou takzvaných importovaných nákaz. Příznaky jako třeba horečka a bolest kloubů se mohou objevit i dlouho po návratu, pokud neustupují, vyhledejte lékaře, zdůrazňuje Fabiánová.

„Inkubační doba některých infekcí může být velmi dlouhá, dokonce i několik měsíců a souvislost s cestováním, pokud bychom na to neupozornili, by mohla uniknout, takže je dobré upozornit na to, že jsem i před několika týdny, měsíci, byl v Asii, Africe, jižní Americe a podobně,“ varuje Kateřina Fabiánová.

Původně exotické nemoci se ale rozšiřují i do jižní Evropy - jde třeba o malárii nebo horečku dengue přenášené hlavně komáry. Ochranu poskytne účinný repelent