Dubrovník: Proč byste se tam neměli koupat? A kde si ve městě dát levnou kávu? Chorvatsko do kapsy

„Dubrovník má spoustu krásných pláží. Oblázkových i kamenitých. Jsou tam i místa, kde můžete skákat do velké hloubky,“ popisuje Lenka Laus ze serveru Chorvatsko.cz. „Nicméně koupáním v Dubrovníku jen ztratíte drahocenný čas k prohlídce města.“

V podstatě na každém kroku tam můžete narazit na místa, která filmaři využili pro natáčení seriálu Hra o trůny. „Nejznámějším je asi jezuitské schodiště, kterým scházela královna.“ Historické hradby tvoří základní scenérii Králova přístaviště.

V Dubrovníku se ale natáčely i snímky Star Wars: Poslední z Jediů nebo nejnovější verze Robina Hooda.

Jak je tam draho?

„Standardně na začátku každé sezony se vyrojí informace o tom, jak je Dubrovník neskutečně drahý. A ano. Ta hlavní ulice Stradun je skutečně možná i nejdražší v Chorvatsku. Nicméně v kterékoli vedlejší ulici jsou absolutně normální ceny,“ ujišťuje Laus v cestopisu Českého rozhlasu Dvojka.

„Třeba káva na Stradunu stojí 40 kun. Ale ve vedlejších uličkách za ni dáte 10 kun, což je nějakých 34 korun. Cenová hladina i u suvenýrů je víceméně stejná jako v celém Chorvatsku. Na hlavní ulici zkrátka platíte za ten výhled.“

Jak jet a kde netankovat?

Tiskový mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota upozorňuje na ceny pohonných hmot v Maďarsku, kterým budete při cestě do Chorvatska nejspíš projíždět. „Doposud jsme byli zvyklí, že v Maďarsku je nejlevnější tankování. To ale platilo jen do předminulého týdne.“

„Maďarsko nově rozlišuje mezi domácími zákazníky a turisty. Pro domácí je cena benzinu zastropována na 488 forintů za litr, což je asi 32 korun. Kdežto my jako cizinci jsme natankovali za 729 forintů, což je přes 50 korun za litr.“

„Někteří lidé vám řeknou, že pro ty, kteří pokračují dál tranzitem do Chorvatska, to neplatí a platí cena Maďarska. Ale to není pravda. Musíte počítat s tím, že jestliže jedete přes Maďarsko, tak raději vůbec netankujte,“ dodává Sirota.

Pozor na mýto a klouzání silnic

Říká se, že chorvatské silnice víc kloužou, to je klíčové hlavně pro motorkáře. „Je to pravda. Ale týká se to spíše silnic místního charakteru. Je to dáno kamenem, který používají. Jakmile namokne, chová se jako sliz a doopravdy klouže,“ upozorňuje Sirota a pokračuje:

„V Chorvatsku je mýtné. To můžete platit kartou. Upozorňuju ale na jednu novinku: na menších sjezdech nebývá žádná obsluha. Pouze technik na telefonu po zmáčknutí tlačítka. A platí se buď ENC krabičkou, kterou příští rok nahradí mobilní aplikace, anebo kartou.“

„A podotýkám, že nestačí kartu jen přiložit. Musí se zastrčit do otvoru. Systém naopak nevyžaduje při platbě PIN. Vyjede vám lísteček, kolik jste zaplatili. Karta se vám vrátí, otevře se závora a vy můžete jet,“ uzavírá Sirota.

Je možné zařídit dálniční známky a mýtné z domova? Jaká je v Chorvatsku úroveň nemocnic a lékařské péče? A jak je to s platbou za ošetření? Poslechněte si audiozáznam pořadu Dva na Dvojce.