Francouzský senior chce za tři měsíce překonat Atlantik ve velkém sudu. Veze si dvě láhve vína i husí játra

Za tři měsíce chce francouzský důchodce Jean-Jacques Savin překonat Atlantský oceán. Jako dopravní prostředek si ale bývalý vojenský výsadkář nevybral žádnou loď, nýbrž velký plechový sud, který by měly na cestě z Evropy do Ameriky pohánět jen mořské proudy. Vstříc dobrodružství vyrazil jednasedmdesátiletý Savin ve středu, informovala agentura AFP. Paříž 21:19 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský důchodce chce překonat Atlantik ve velkém sudu. | Zdroj: AP/ČTK

Speciální oranžový sud, který je tři metry dlouhý, 2,1 metru široký a váží 450 kilogramů, vyplul na cestu přes Atlantik z El Hierro, nejzápadnějšího ostrůvku Kanárských ostrovů. Savin by chtěl v útrobách velké kapsle doplout až do Karibiku, a urazit tak zhruba 4500 kilometrů.

Američan O´Brady přešel jako první člověk bez cizí pomoci Antarktidu. Uctil tak památku zesnulého Brita Číst článek

Na šesti čtverečních metrech má Francouz k dispozici lůžko, kuchyňku, malou kancelář a sklad. V něm má například husí játra či láhev bílého vína z oblasti Sauternes, které chce vypít na oslavu příchodu nového roku.

Láhev červeného vína z oblasti Saint-Émilion hodlá otevřít 14. ledna, kdy oslaví 72. narozeniny. Pro případ, že by se během tříměsíční cesty nudil, může zaskleným otvorem ve dně sudu pozorovat ryby a další podmořské živočichy.

Kapsule byla postavena tak, aby odolala nárazům vln, ale i možným útokům mořských živočichů, především kosatek dravých. Aby mohl Savin komunikovat s pevninou či určovat svou polohu, napájí přístroje v sudu elektřina ze solárních panelů.

Peníze z crowdfundingu

Na svůj projekt, který má rozpočet 60 tisíc eur (1,5 milionu korun), vybral Francouz peníze především pomocí crowdfundingových stránek, na kterých mohou lidé přispívat na různé projekty i menšími částkami.

Cesta přes Atlantik není pouhým rozmarem 71letého důchodce, který sloužil ve francouzské armádě jako výsadkář, ale pracoval i jako pilot či strážce jednoho z afrických národních parků. Bude totiž během ní do oceánu vypouštět značky, které by měly vědcům pomoci při studiu mořských proudů.

Savin v rozhovoru poskytnutém agentuře AFP řekl, že mu zatím počasí na cestě přeje. „Pohybuji se rychlostí dvou až tří kilometrů za hodinu... Mám příznivý vítr až do neděle,“ uvedl s tím, že jeho sud se nyní chová "velmi, velmi dobře".

Aktuální informace z neobvyklé cesty mohou zájemci sledovat i na facebooku. Podle příspěvku, který se na sociální síti objevil ve čtvrtek, „je vše v pořádku“.

Kde dobrodruh přistane?

Kde přesně Savin se svým sudem přistane, zatím není jasné. „Možná (to bude) Barbados, i když bych byl rád, kdyby to byl některý z francouzských ostrovů, třeba Martinik nebo Guadeloupe,“ poznamenal dobrodruh. V jeho přání se ovšem ani tolik neodráží vlastenectví jako spíše čistě praktické důvody. Převezení oranžového barelu zpět do Francie by totiž v případě přistání na francouzském území vyžadovalo mnohem méně byrokracie.