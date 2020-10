‚Okolí doma asi tiše závidí.‘ Do Egypta odletěly skupiny českých turistů, letadla na ně budou čekat

Do Egypta se po dlouhé době vydali první turisté s českými cestovními kancelářemi. Podle oficiálních egyptských údajů je koronavirová situace v zemi příznivá, české úřady ale považují Egypt za rizikovou oblast. Povinnost karantény a testu tak mnohé zájemce od egyptské dovolené odrazuje. Aktuální turnus v Hurghádě a Marsa Alam je tak zatím spíš výjimkou. Od stálého zpravodaje Marsa Alam/Hurgháda 11:55 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecké společnosti se nevyplatilo posílat zpátky do Prahy prázdné letadlo a s prázdným zase pro turisty za týden přiletět (ilustrační foto) | Zdroj: Travel Service

„Letadlo tady bude týden zakonzervované a bude čekat až proběhne dovolená těchto turistů. Protože tu bude letadlo týden stát, přiřadili jsme do posádky i mechanika, který letadlo před samotným letem zkontroluje, aby bylo legálně letuschopné na cestu zpátky,“ popisuje Radiožurnálu kapitán sobotního letu z Prahy do Marsá Alam Martin Civiš.

On a dalších šest členů posádky tak čekají celý týden u Rudého moře. Letecké společnosti se nevyplatilo posílat zpátky do Prahy prázdné letadlo a s prázdným zase pro turisty za týden přiletět. Další turnus totiž zatím nebude. „Budeme doufat, že někdy v blízké budoucnosti budeme moci obnovit provoz s pravidelným letovým řádem,“ věří Civiš.

Výjimečným letem do Marsá Alam přicestovali na dovolenou i manželé Tvrdoňovi ze Zlína se dvěma dětmi. Krásný prostorný resort je teď ještě prostornější, hotel je skoro prázdný. „Máme dvě děti, obě dvě jsou na distanční výuce, což je šílené. Díky tomu, že byly vyhlášené týdenní prázdniny, tak jsme si vybrali zájezd a letěli pryč z bláznivého Česka,“ popisuje Kateřina Tvrdoňová.

Na pláži pod slunečníkem si libuje v krásném počasí, které teď na jihu Egypta vládne. „Jsme rádi, že si děti můžou užívat venku na čerstvém vzduchu, chodíme se neustále potápět, plaveme v bazénu, běháme ráno pět kilometrů po pláži,“ dodává.

Testy si Tvrdoňovi udělali pro jistotu již v Česku. „V Egyptě je sice udělají zdarma, ale nechtěla bych dopadnout tak, abych byla zavřená do karantény, to jsem neriskovala,“ říká Kateřina Tvrdoňová.

Po příletu na letiště Hurgháda či Marsá Alam se můžou turisté prokázat negativním výsledkem maximálně 72 hodin starého PCR testu na koronavirus nebo se otestovat hned po příletu na egyptském letišti.

„Dívala jsem se na internetu na worldmeter a myslím, že v Egyptě je asi desetkrát méně pozitivních případů, než v Česku, takže jsem neměla vůbec žádný problém sem vyjet.“

„Sledujeme tu česká média, přečteme si zprávy, jak se to u nás vyvíjí, a v podstatě akorát nadáváme. Vracet se nám bude strašně, přemýšleli jsme, jestli si to s cestovkou nedomluvíme prodloužení ještě o týden,“ směje se Jan Tvrdoň.

‚Okolí tiše závidí‘

Podobně výjimečný let zamířil v sobotu z Prahy do Hurghády. I toto letadlo na letišti celý týden na vracející se turisty čeká.

„Bylo to velmi spontánní rozhodnutí a vyšlo asi na poslední chvíli, protože podle informací, které mám, sem po nás už další letadla asi nepoletí. Takže okolí, které sleduje můj facebook, doma asi tiše závidí,“ popisuje Jan Prokopec, který přijel na týden se svým přítelem Ludvíkem Děckým:

„Je to příjemné si na chvilku oddychnout od těch šílených zpráv, od té mediální masáže, tady člověk sleduje jen to, co chce – vodu, sluníčko, a nic víc.“

České turisty čeká po návratu domů karanténa a další test. „Musíme se nahlásit na hygienu, půjdeme na testy, zkusíme hned na letišti. Jeden dva dny budeme doma, už mám doma zásoby, abychom nikam nevylézali, abychom nikoho nenakazili,“ říká Ludvík Děcký.

A jeho přítel Jan Prokopec odmítá jakékoliv výtky za to, že v době krize v České republice se vydali na dovolenou do Egypta. „My jsme ti nejzdravější a nejzodpovědnější, protože budeme mít za sebou dva testy a jsme v prostředí, kde korona v podstatě neexistuje. Pro celou Českou republiku by bylo ideální, aby zmizela někam do teplých krajů se ochránit,“ dodává Prokopec.

Ani jemu, ani dalším českým turistům se teď zpátky do Česka vůbec nechce.