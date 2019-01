‚Je to šílené tempo.‘ Do Egypta se po letech vracejí turisté, těží z toho místní vinaři

„Je to šílené tempo. Naši kmenoví zaměstnanci jsou jen tihle v červených montérkách. Ostatní jsou nádeníci. Každý den najímám třicet pracovníků navíc. Prodáváme teď strašně moc,“ popsala Radiožurnálu Ranja Kallásová.

Vinařství tak dává práci dalším lidem a energická Ranja je ve svém živlu. Ukazuje plnící linky, které koupili nedávno a všechny jsou v nepřetržitém provozu.

Se svým muže Labíbem vede vinařství v Gouně nedaleko Hurghády. Původem jsou oba Libanonci. „Od začátku listopadu jsme neměli jediný volný den. Žádný víkend, nic. Můj muž Labíb chodí do vinařství v šest ráno, odchází v šest večer a ještě k tomu od desíti do půlnoci tu dohlíží na provoz,“ dodala Ranja.

Podle Labíba jsou jedinými vinaři v Egyptě, kteří poctivě vyrábějí z vlastních hroznů vypěstovaných na tamějších vinicích, a to převážně organickým způsobem. „Pětadevadesát procent naší produkce směřuje k turistům. To, že teď máme víc práce, znamená, že se turismu daří. Loni přijelo do Egypta 11 milionů turistů. Těsně před revolucí, v roce 2010, to bylo 15 milionů,“ popsal Labíb.

Egypťané preferují pivo

Říká, že se turistický byznys ještě nezotavil stoprocentně, očekává proto další růst poptávky po svém víně. Mimo turistická letoviska prý prodává hlavně v Káhiře a Alexandrii, a to především cizincům, kteří tam dlouhodobě žijí.

„Egypťané pijí hlavně pivo, mnozí ho ani nepovažují za alkohol. Pijí ho i muslimové. Hodně piva se vypije na venkově v Horním Egyptě. Ale víno, víno ne. Víno lidé v Egyptě, kromě smetánky, prostě nepijí,“ dodává majitel vinařství.

Už staří Egypťané přitom alkoholický nápoj z vína vyráběli a podle Labíba byli první. A on se teď snaží vinnou produkci do země znovu vrátit: „Výroba vína z Egypta zmizela z několika důvodů. Jedním byly klimatické změny. Egypt od starověku výrazně vyschnul. A pak to byl příchod islámu.“

Kromě červených, bílých a růžových vín produkuje Labíb také šumivá. Jak sekty, tak i ta vyráběná poctivou šampaňskou metodou. Unikátní je ale jeho bílé víno vyráběné ze staré původní egyptské odrůdy zvané banátí.

„Přišel jsem na ni tak, že jsem začal vyrábět i typickou libanonskou pálenku arak. A k tomu mi bylo líto používat aromatické šlechtěné hrozny, ze kterých dělám víno. A tak jsem sáhl po téhle běžné stolní egyptské odrůdě banátí a nakonec se ukázalo, že i víno je z ní výtečné,“ řekl na závěr Labíb.

Na turismus v Egyptě je navázaná celá řada dalších ekonomických aktivit a úspěch vinařství Labíba a Ranji je toho důkazem.