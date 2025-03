Evropané ruší cesty a ztrácí zájem o dovolené ve Spojených státech, odrazuje je Trumpova politika

Podle dat EU její občané vydali 155 bilionů dolarů v roce 2023 za cesty do Spojených států. Tito návštěvníci průměrně utrácí sedm až osmkrát více než cestovatelé z řad Američanů. Letos v únoru počet evropských návštěvníků v USA klesl o jedno procento oproti předchozímu roku, kdy naopak došlo k nárůstu o 14 procent, uvádí předběžná data z Americké národní cestovní a turistické kanceláře.

Největší pokles se projevil u lidí ze Slovinska, kde ubylo 26 procent turistů oproti minulému roku, následovalo Švýcarsko a Belgie.

Během pouhých dvou měsíců americký prezident způsobil otřesy v dlouhotrvajících vztazích s Evropou, navrhl anexi Grónska a začal globální obchodní válku. Přišel s příkazy, které mají omezit migraci, zpřísnit kontroly lidí se vstupními vízy a přinést zákroky proti migrantům bez víz, kteří ve Spojených státech už jsou. Jeho akce se nelíbí řadě Evropanům, kteří tak začali rušit své cesty do USA.

Dánové do USA nechtějí

Trumpova rétorika se stala obzvlášť citlivým tématem pro Dány, kvůli jeho plánům na získání Grónska, které je dánským autonomním územím. Tomu následoval pokles dánských turistů o šest procent. Jedním z nich je Kennet Brask, který v minulosti navštívil Floridu, kde rybařil a plánoval se tam tento rok zase vrátit. Avšak poté, co viděl rozhovor Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, se nakonec rozhodl změnit destinaci na Mexiko.

„Když jsem sledoval to setkání, řekl jsem si, ‚Nikdy nepojedu do Spojených států, dokud bude Trump prezidentem‘,“ řekl Brask s tím, že prezident byl opravdu nezdvořilý a nechoval se jako dospělý.

„Rozhodli jsme se, že už nebudeme utrácet za marketing jakékoliv cesty do USA, kvůli nedostatku zájmu klientů a zvláště současnému postoji USA k Dánsku a Grónsku,“ vysvětlila produktová manažerka Steen Albrechtsenová z dánské cestovní kanceláře Albatros Travel. Podle agentur lidé dnes méně vyhledávají informace o cestách do Spojených států. Propad zájmu o letenky přes Atlantik zaznamenali také ve Francii, Itálii a Španělsku. Poptávka ze strany Británie zůstává podle společnosti Data Appeal Company, která poskytuje data o turismu, vysoká.

Kanada jako alternativa

Kanada je pro Němce alternativou k cestám do USA, všimla si německá cestovní agentura America Unlimited. „Kanada zažívá bezprecedentní nárůst turistů,“ řekl její ředitel Timo Kohlenberg. Někteří lidé berou cestu do Kanady jako projev solidarity, v souvislosti s Trumpovými výhrůžkam, o vytvoření 51 americkém státu, kterým by se Kanada podle něj měla stát.

Trend zvýšeného turismu se projevil i opačně ze strany Kanaďanů. Ti si v Evropě na letošní červen až srpen rezervovali ubytování o třetinu častěji oproti předchozímu roku, uvádí společnost Key Data analyzující krátkodobá ubytování.

Přesto některé cestovní společnosti, jako třeba německá TUI AG, neočekává pokles cest do USA. Dokonce předpokládají více německých klientů než v minulém roce. Zatím však data z letošního února Národní a cestovní turistické kanceláře ukazují propad německých cestovatelů o devět procent v meziročním srovnání.