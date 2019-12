Šperky z černého dubu, čaj i tradiční jídlo. Vánoční trhy v Belfastu nabízejí od všeho něco

Vánoční trhy organizuje před Vánocemi snad každé velké evropské město. Severoirský Belfast má pro takovou příležitost dokonce celou budovu – tržiště svatého Jiří. V této viktoriánské stavbě mohou obyvatelé města i turisté každý víkend nakupovat nejen jídlo, ale i další věci. Vydal se tam i reportér Radiožurnálu Jakub Lucký. Zápisník zahraničních zpravodajů Belfast 14:18 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V této viktorianské stavbě mohou obyvatelé města i turisté každý víkend nakupovat nejen jídlo, ale i další věci. | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

Tržiště sv. Jiří je stará, obrovská hala, plná stánků a lidí, kteří tu nakupují. „Jsme malá firma z Belfastu a prodáváme čaj. Děláme toho hodně, černé čaje, zelené čaje, bylinkové…“ vítá mě u svého stánku Martin. Pokud jde o čaje, jsem prý v Irsku na správném místě.

„Irsko je druhým největším konzumentem čaje na světě. Turecko je největší, my jsme druzí. Samozřejmě přepočteno na obyvatele,“ upřesňuje Martin.

Ručně zdobené šperky

To už ale přecházím k dalšímu stánku. „Šperky, co tu mám, ručně vyřezávám ze subfosilního dubu. Ten jsem vykopala na území, které patří mému otci. Dřevo je staré nejméně osm tisíc let a je typické pro irský ostrov, nachází se v místních rašeliništích,“ ukazuje paní Tony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Jakuba Luckého

Subfosilní dubové dřevo, známé také jako černý dub, je dřevo, které se zakonzervovalo bez přístupu vzduchu v jednom z irských rašelinišť. Podle místních pověr má materiál léčivé schopnosti a poskytuje nositelům sílu.

Paní Tony k tomu ještě šperky zdobí starými irskými obrazci. „Vyřezávám na šperky znaky v jazyce ogam. To je nejstarší irský jazyk,“ vysvětluje.

Tradiční irské jídlo

Velkou součástí tržnice svatého Jiří je také jídlo. Suroviny tu nabízejí místní farmáři, v nabídce jsou ale i hotová jídla.

„Chowder je hustá polévka. Tohle je tradiční irský chowder, používáme jenom ryby z okolních vod, z Atlantiku a místních rybníků, třeba různé druhy tresky, lososa,“ vysvětluje mi prodavačka a kuchařka v jedné osobě, zatímco chowder míchá ve velkém hrnci.

„Maso je v husté polévce ze zeleninového základu. Polévka má jednu tajnou přísadu, ale je v ní spousta mléka a smetany, takže je to velmi lákavé jídlo. Také jsou v tom místní brambory a podáváme ji s místním pšeničným chlebem. Je to moc dobré,“ směje se.