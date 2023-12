Svařák, bratwursty a pražené oříšky. Němci provozují ve Filadelfii pro Američany netypický vánoční trh

Nyní už je vánoční vesnička v centru Filadelfie zavedenou tradicí. Jak vzpomíná její zakladatel Tony Michels, měla ale hned v začátcích namále, když si někdo stěžoval na radnici, že slovo „vánoční“ má příliš náboženský podtext.

„Radnice se obávala, že to bude moc kontroverzní a požádala nás, abychom nápis vánoční vesnička sundali. Tak jsem to sundal. Ale pak se rozpoutala bouře hněvu v mediích, když se lidé postavili proti rozhodnutí radnice. To byla nejlepší neplacená reklama, jakou jsme kdy měli. Město nám dokonce zaplatilo za vrácení nápisu na jeho původní místo.“

Nejdřív bylo vánoční tržiště jen před radnicí, tam je teď kluziště. Pak vesnička expandovala i na dvůr radnice, kde je dnes kolotoč, v dalších letech překročila křižovatku a dnes už je i v parku JFK, kde je instalace písmen LOVE, tedy láska, u které se návštěvníci Filadelfie celý rok rádi fotí.

Ve stáncích se prodávají ozdoby, čepice, šály, dřevěné nádobí, ručně vyráběné šperky, pražené oříšky a také voňavé pochutiny. Nad ohništěm s dřevěným uhlím se grilují typické německé bratwursty, uzené klobásy nebo bílé klobásy, a servírují se v rozpůlené bagetě se zelím.

Manželé Cheryl a Patrick z Filadelfie chodí na trh každý rok. Bratwurst je prý něco úplně jiného, než americký hotdog. Má plnější texturu, jinou chuť a ne tolik konzervantů. Nejen klobásy v nich vyvolávají vzpomínky na evropské vánoční trhy, které si oblíbili.

Pro některé Američany je svařené víno neznámé a pro paní Kris z Wisconsinu je to dokonce první zkušenost s tímto nápojem. „Určitě je tam skořice. Je to hodně sladké a zahřeje to, když je venku chladno, chutná mi to,“ popisuje.

Vánoční vesnička u filadelfské radnice tak přináší nejen adventní náladu, ale některým možná i nové zážitky a poznání, jak se Vánoce vítají daleko za oceánem.