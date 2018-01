Expedice Lambaréné: výprava, která pro Čechoslováky objevovala Afriku, vyrazila přesně před půl stoletím

Mrzlo a hustě sněžilo, i přesto se s osmi studenty přišlo na Staroměstské náměstí v Praze rozloučit mnoho lidí. Pak dobrodruzi nasedli do obří Tatry 138 zvané Drobeček a vydali se na osmiměsíční cestu po Africe. Cílem byla jedna malá gabonská vesnička, kam výprava vezla zdravotnický materiál. Z Prahy do Afriky se Expedice Lambaréné vydala přesně před 50 lety. Praha 19:40 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První zastávka na africkém kontinentu – Alexandrie, Egypt. „Byl to šok, protože jsme se pořádně dostali dál za železnou oponu,“ vypráví Radiožurnálu kameraman Jiří Stöhr. „Vzpomínám si, jak třeba pomeranče na nákladní lodi, kterou jsme jeli, se pak váleli všude v přístavu,“ směje se při vzpomínce Stöhr.

A zážitků cestou na jih přibývalo. „Vystoupili jsme na vrcholek Kilimandžára, který se jmenuje Uhuru, v den, kdy byl prezidentem zvolen Ludvík Svoboda. Takže to bylo do jisté míry symbolické,“ vzpomíná Petr Bartůněk s tím, že svoboda se ve svahilštině řekne právě uhuru. Pak už výprava pokračovala přes Keňu, Zambii a Kongo do cílového Gabonu.

Čtyři Britové chtějí dobýt jižní pól pouze za pomoci obnovitelné energie Číst článek

Sahara a zase zpět

Ale stalo se něco, s čím nikdo nepočítal. "Gabunská vláda odmítla vpustit do země expedici Lambaréné,“ informoval v červnu 1968 Československý rozhlas.

„V prvních hodinách jsme se domnívali, že jde o nedorozumění a bohužel nezbývalo, než abychom se vrátili do hlavního města a přes ambasádu se bombardoval celý svět,“ zavzpomínal pro Radiožurnál Stöhr.

Nepomohl apel UNESCA, rektorátu Karlovy univerzity, prostě nikoho. Čechoslováci do Gabonu kvůli diplomatickému napětí nesměli. Zdravotnický materiál poslali lodí a vyrazili přes Saharu zpátky domů.

Na evropskou půdu do přístavu v Marseille dopluli 20. srpna roku 1968. „Po vylodění jsme spali v autě a ráno nám bušili marseillejští dělníci na auto a říkali 'Jste okupovaní'. Takhle nás zase Evropa přivítala,“ popisuje Jiří Stöhr a dodává, že to už je zase jiný příběh.