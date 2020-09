Tatrovácká expedice si četla z íránské Knihy králů. Nebýt jí, perština by možná vymřela

„Zaměřte se ten monument uprostřed zahrady,“ radí českým cestovatelům průvodce Siros, který přivítal expediční tatrovku v ruinách starodávného města Tús na severovýchodě Íránu. Bývalo to široko daleko největším centrum vzdělání a vědy.

„Uprostřed parku tu je obrovská hrobka. Může mít 15 až 18 metrů. Kolem je spousty zeleně,“ popisuje šéf posádky Marek Havlíček a míří ke vstupu dovnitř.

V útrobách mauzolea je mramorová místnost s náhrobkem ze žuly. A kolem dokola knížky a plastiky připomínající celoživotní dílo básníka Firdausího – epos Šáhnáme, neboli Knihu králů.

Siros otočí pár listů a chvíli z ní cestovatelům předčítá. „Tohle je největší epos na světě, má přes 60 tisíc dvojverší. Firdausí ho psal 30 let,“ vysvětluje.

Básníkovi bylo líto, že po zániku Novoperské říše v 7. století, kde hlavním náboženstvím byl zoroastrismus, se moci ujali Arabové a perština skomírala. A tak se rozhodl, že sesbírá staré báje a příběhy, aby se na ně nezapomnělo.

„Velká část Knihy králů je o Rostamovi a jeho sedmi bitvách. Tento hrdina se vydal do oblasti Mázandarán u Kaspického moře hledat íránského krále, kterého tam drželi draci a různé nestvůry. Rostam ho měl zachránit,“ vypráví příběh Siros.

Nebýt básníka Firdausího, kdo ví, jak by to s perštinou nakonec dopadlo. „Lidé věří, že kdyby Firdausí nenapsal Knihu králů, perština by vymřela,“ dodává průvodce a připomíná, že persky se v osmdesátimilionové islámské republice mluví dodnes. A Íránci jsou na svůj jazyk patřičně hrdí.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.