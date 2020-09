Expedice Tatra kolem světa 2 opustila Írán. Nouzově se vrací do Prahy

Posádka expedice Tatra kolem světa 2 je na cestě z Teheránu zpátky do Prahy. Íránské úřady cestovatelům neprodloužily víza a okolní země výpravu nevpustily na své území. Diplomaté navíc výpravu varovali před zatčením. Obytné sedmnáctitunové auto spolu s doprovodným vozidlem převeze trajekt do Ruska. Teherán 9:48 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expedice Tatra kolem světa 2 na cestě Íránem | Foto: Marek Havlíček

„Vyčerpání je veliké. Za poslední tři dny jsem spal tak čtyři nebo pět hodin,“ popsal cestou taxíkem na Mezinárodní letiště Imáma Chomejního v Teheránu šéf tatrovácké posádky Marek Havlíček.

Spolu se zbylými třemi členy výpravy nechal expediční tatru a doprovodné vozidlo v přístavu na břehu Kaspického moře, odkud by se měla auta dostat na trajektu do Ruska.

„Přebrali od nás celní karnety (de facto pasy pro vozidla - pozn. red.), klíčky a hotovost. Máme od nich papír s razítkem. Přepravní společnost by auta měla během jednoho týdne nalodit,“ dodal Havlíček.

Původně se chtěla výprava dostat přes Kaspické moře do Ruska spolu s auty, úřady jim ale nevydaly víza.

Druhou možností byla cesta do Ázerbájdžánu, ani tam ale posádka po vleklých jednáních s velvyslanectvími a konzulárními odděleními nedostala povolení vycestovat. Z Íránu musela odjet okamžitě, tamní úřady jim po třech měsících v zemi odmítly prodloužit víza.

„Prodloužením nám zamítli den poté, co byla u výslechu paní, která nám tu pomáhala s vyřízením dokladů. Řekla nám, že ji vyšetřují ze spolupráce se špióny. Že na nás mají složku a že si na nás brousí zuby. Informovali jsme velvyslanectví, a to nám doporučilo okamžitě odjet, protože kdyby měla kvůli neplatným vízům policie záminku, tak nás zatkne,“ objasnil Havlíček.

Další cíl je Rusko

Expedice prý žádala o pomoc české velvyslanectví v Ázerbájdžánu i vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO). Paralelně s tím začala výprava řešit převoz aut do Ruska. Zvažovala i cesty do jiných sousedních států, ale ani jedna nebyla ideální.

Nakonec musela auta opustit a vycestovat ze země letadlem. Po třech a půl měsících od startu teď proto expedici hrozí první přerušení.

„My se samozřejmě budeme dál snažit dostat víza do Ruska, abychom tam mohli auta převzít a pokračovat s nimi v cestě do zimy. Chtěli bychom je přepravit k hranicím Gruzie a připravit je na další etapu,“ nastínil Havlíček s tím, že příští rok by měla tatrovka absolvovat cestu přes Asii ještě jednou. Kvůli koronaviru totiž za expedicí nemohli přijet dočasní členové, kteří si cestu s ní dopředu zaplatili.

Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou expedici 22. února, projela Balkán a v březnu kvůli koronavirové pandemii uvízla v Turecku. Po třech měsících se jí podařilo dostat do Íránu, kde strávila dalších 90 dní. Po celou dobu její putování sledujeme ve vysílání Radiožurnálu i na serveru iROZHLAS.cz.

Cestovatelé mají v plánu objet celý svět, tak jako původní Tatra kolem světa z přelomu 80. a 90. let, na jejíž cestu navazují. První výprava se vydala z Prahy do světa v roce 1987 a vrátila se až po pádu komunistického režimu, kdy o ni už nebyl zájem. Z tatrovácké cesty vznikl dvoudílný celovečerní film, na který po 30 letech získal vysílací práva Český rozhlas a letos v únoru ho vůbec poprvé ukázal lidem.

