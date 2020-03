Expedice Tatra kolem světa 2 uvízla na východě Turecka. Cestovatelé si krátili čas s místními pekaři

Nebyl by to cestovatel Marek Havlíček, aby se v pekárně nedal hned do řeči s místním mistrem pekařem. Protože ale neumí ani slovo turecky, musel z kapsy vytáhnout chytrý překladač.

„Dobrý den, jak dlouho je tato pekárna v provozu?“ hlásí slušně do mikrofonu mobilu a umělá inteligence vzápětí plynule překládá.

Turek na improvizovaný styl domluvy přistoupí a odpovídá vlastním jazykem. Mobil si chvíli s turečtinou láme obvody, pak ale ze sebe ženským hlasem krásnou češtinou vysouká: „Téměř 7 let.“

Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě.

Na dlouhé povídání ale není čas, těsto musí do pece. Marek sleduje počínání pekaře a hlásí, že vytahuje velké prkenné desky s uhněteným chlebem a záhy přináší desku s šesti kousky, které posype černým sezamovým semínkem.

2000 chlebů denně

Turecký chléb má nespočet podob. Může být tenoučký jako placka, pak se mu říká Yufka nebo Lavash, anebo pěkně nakynulý z pšenice, ječmene či kukuřice. Zvlášť v období ramadánu je pak oblíbený nízký chléb Pide, tedy něco jako Pita, který se kromě sezamu sype i černým kmínem.

„Je tady velká kovová pec. Postupně tam hází jeden chleba po druhém,“ popisuje Marek. Pekaři k tomu používají dlouhé dřevěné lžíce. Než se chleby upečou, mají cestovatelé na místní ještě jednu otázku – kolik chlebů zde upečou za den?

Odpověď jim vyrazí dech: „Pečeme 2000 chlebů,“ hlásí chytrý překladač. A k tomu hned 12 různých druhů. Stejně jako kdekoli jinde na světě i tady každopádně platí, že ten nejlepší chleba je vždy ten čerstvý.