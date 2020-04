Expedice Tatra kolem světa 2 u Turků na kávě: praží ji na ulici, před svatbou ji pijí se solí

Točí se kolem dokola ve zrezivělém pražícím bubnu, a zatímco hnědnou, až černají, stoupá z nich bílý kouř. Přístavní město Iskenderun nevoní mořem, ale oříškovou a trochu nahořklou vůní pražených kávových zrn.

Tatra kolem světa 2 u Turků na kávě: Praží ji na ulici, před svatbou ji pijí se solí

Po upražení padají zrnka do chladících necek, u kterých klečí v zářivě modrém svetru Emin a prohrabuje je velkou nerezovou lžicí. Je mu 40 a káva je celý jeho život. Jeho otec se k břehům Středozemního moře přestěhoval před 70 lety a založil tu rodinný byznys. Za rohem má svou vlastní pražírnu i Eminův bratranec.

Sladká jako láska

Turci praží kávu posledních 500 let, dostala se sem z Jemenu. Emin svá kávová zrna dnes dováží z Brazílie a praží je tu na několik způsobů. „Záleží na tom, jak dlouho zrna pražíte, díky tomu získají svou barvu. Nepřidávám žádnou chemii,“ popisuje.

Upražená Zrna mohou být světlé hnědá až uhlově černá. Délka pražení, stejně jako třeba tlak, který Emin hlídá na zažloutlém manometru, ovlivňují vůni i chuť.

Káva má v turecké kultuře velmi důležité místo (byť čaj je ještě oblíbenější) a své o tom ví každý místní ženich. Do šálku mu podle tradice nastávající nevěsta sype místo cukru sůl a on pak kávu musí vypít, aby dokázal, jak moc ji miluje. A to i přesto, že podle Turků má být každá káva nejen černá jako peklo a silná jako smrt, ale také sladká jako láska.