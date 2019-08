Mussoliniho rodiště vydělává na fašistech, kteří navštěvují jeho hrobku. ‚Nutné zlo,‘ tvrdí místní

Tisíce zvědavých turistů zamířili v minulém týdnu do Apeninského městečka Predappio, kde se narodil tehdejší italský diktátor a průkopník fašismu Benito Mussolini. Některé z nich však, jak píše The Guradian, do oblasti se šesti tisíci obyvateli přivedla událost, kterou chtěli oslavit – 136. výročí Mussoliniho narození 29. července. Právě v tento den se lidé mohli podívat do diktátorovi rodinné hrobky, která je jinak od roku 2017 uzavřena. Predappio (Itálie) 9:04 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Suvenýry s Il Ducem | Zdroj: Profimedia

Navštívit Mussoliniho rodinnou hrobku je možné jen třikrát do roka – na výročí diktátorovi smrti 28. dubna, výročí jeho narození 29. července a výročí pochodu na Řím 28. října. Každým rokem se tak do Predappia sjedou tisíce příznivců fašismu z celé Itálii i zahraničí.

Fašismus Politický režim založený na diktatuře jedné strany, agresivním nacionalismu a potlačování občanských svobod

Kromě návštěvy hrobky se zde také pořádá průvod na hřbitov San Cassiano, kde fašisté svému Vůdci (italsky Il Duce) sklání poklonu, děkují a v místní knize návštěv zanechávají vzkazy obdivu zesnulému, píše deník The Guardian. Navštívit také mohou dům, v němž se Mussolini narodil.

Místní šestitisícového města, které existuje hlavně díky tomu, že jej Il Duce přikázal ve dvacátých letech minulého století přestavět, se k výročím a každoročnímu přílivu fašistů staví jako k „nutnému zlu“, které pro jejich obchody, hotely a bary znamená nejvyšší tržby.

Benito Mussolini Celým jménem Benito Amilcare Andea Mussolini se narodil 29. července 1883. Byl italským premiérem, politikem, později diktátorem a hlavně spolutvůrcem a průkopníkem fašismu. Jako člen italského parlamentu zorganizoval 28. října 1922 pochod na Řím, díky čemuž se stal premiérem a zahájil rozsáhlé reformy, které z něj v roce 1925 udělaly diktátora. Il Duce nebo Vůdce, jak se Mussolinimu přezdívalo, udržoval blízké vztahy s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem. Itálie po boku Německa bojovala ve druhé světové válce. V červnu 1943 byl odvolán z funkce premiéra a zatčen. Uprchl ale na sever Itálie, kde vytvořil Italskou socialistickou republiku. V dubnu 1945 se za pomoci německého vojska pokusil uprchnout před italskými partyzány. Ti ho však našli, i s jeho milenkou Clarou Petacci popravili 28. dubna 1945, a jejich těla pověsili hlavou dolů v Miláně.

‚Obchod upadá‘

Nově zvolený pravicový starosta města Roberto Canali teď ale přišel s návrhem hrobku znovu otevřít, aby ji Mussoliniho příznivci mohli navštěvovat celoročně. Má to být jeden ze způsobů, jak podpořit cestovní ruch. „Po uzavření hrobky mnoho obchodníků stěžovalo na menší počet zákazníků,“ řekl Canali deníku The Guardian. Kolik lidí Predappio každoročně navštíví, ale starosta neví. Odhady hovoří zhruba o 100 tisících turistech.

Jeho názor sdílí představitelka místní obchodní asociace Claudia Brunazzi, kterou mrzí, že je Predappio u lidí zapsáno jen jako Mussoliniho rodiště, protože toho podle ní může nabídnout mnohem víc. Zároveň však dodává, že by bylo znovuotevření hrobky „prospěšné pro business“.

Stejně to vidí místní prodejce Pierluigi Pompigloni. Ten provozuje obchod s fašistickými suvenýry Predappio Tricolore. „Od doby, co je hrobka zavřená, obchod upadá,“ potvrdil.

Turisté si v jeho obchodě mohou například koupit Mussoliniho bustu nebo hrníčky, kalendáře a trička s Il Ducem. Nechybí ani oblečení pro miminka se slavným diktátorovým citátem „odvážný vyhrává“. Na svých suvenýrech nevidí Pompigloni nic špatného. „Fašismus je mrtvý. Mussolini je mrtvý. Ti, co si tyto věci kupují, jsou jen pravicově smýšlející lidé chtějící politickou změnu.“

‚Hrobka není památka‘

Canaliho plán nevyvolal jen pozitivní reakce, ale i odpor, hlavně ze strany protifašistických a levicově orientovaných hnutí. Italská protifašistická asociace ANPI dokonce v neděli – v den výročí narození, kdy se hrobka pro zájemce otevřela – proti starostově návrhu protestovala.

„Je velmi smutné a znepokojující, že je hrobka vnímaná jako atrakce. Není to historická památka jako třeba Koloseum. Lidé, kteří tam jdou, chtějí oslavovat diktátora,“ prohlásila pro The Guardian mluvčí malé levicové strany Possible Luca Capacci. Nesouhlasí ani s Pompigloniovým názorem, že je fašismus mrtvý. „Musollini je možná mrtvý, ale jeho ideologie ne. Vidíme to každý den ve zprávách i politice, nejenom v Itálii.“

Kdy a za jakých podmínek by se hrobka případně znovu otevřela, jisté není. Se zpřístupněním totiž musí souhlasit rodina Mussoliniho a roční náklady na její údržbu a hlídání by se mohly vyšplhat na 30 tisíc eur ročně (téměř 700 milionů korun).

Je tak třeba se nejprve dohodnout, kdo bude sumu platit – zda město nebo rodina. Před rekonstrukcí byla hrobka veřejně přístupná jen díky tomu, že její správce, fanoušek Il Duceho, dělal práci zadarmo.